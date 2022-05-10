https://ria.ru/20220510/bayden-1787733587.html

Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД

Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД - РИА Новости, 10.05.2022

Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сильно ошибается в своих оценках ситуации со спецоперацией России на... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:21

2022-05-10T11:21

2022-05-10T11:21

в мире

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сша

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михаил шеремет

джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сильно ошибается в своих оценках ситуации со спецоперацией России на Украине, а беспокоиться ему следует за свое политическое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали. При этом Байден заявил, что его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине, и он пытается "понять, что нам с этим делать"."Байден сильно заблуждается и ошибается насчет своих оценок действий России на Украине. По завершению спецоперации Россия выйдет в очередной раз победителем над нацизмом и освободит украинский народ от неофашистов. Процесс освобождения регионов Украины начался и будет доведен до логического завершения. Демилитаризация и денацификация Украины идет полным ходом", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, Байдену стоит волноваться за свою политическую судьбу, так как американский народ долго не будет терпеть подобных политиков у власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787707784.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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