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Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД - РИА Новости, 10.05.2022
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Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД
Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД - РИА Новости, 10.05.2022
Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сильно ошибается в своих оценках ситуации со спецоперацией России на... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:21
2022-05-10T11:21
в мире
республика крым
украина
сша
россия
донбасс
михаил шеремет
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сильно ошибается в своих оценках ситуации со спецоперацией России на Украине, а беспокоиться ему следует за свое политическое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали. При этом Байден заявил, что его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине, и он пытается "понять, что нам с этим делать"."Байден сильно заблуждается и ошибается насчет своих оценок действий России на Украине. По завершению спецоперации Россия выйдет в очередной раз победителем над нацизмом и освободит украинский народ от неофашистов. Процесс освобождения регионов Украины начался и будет доведен до логического завершения. Демилитаризация и денацификация Украины идет полным ходом", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, Байдену стоит волноваться за свою политическую судьбу, так как американский народ долго не будет терпеть подобных политиков у власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html
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в мире, республика крым, украина, сша, россия, донбасс, михаил шеремет, джо байден, ситуация в днр и лнр, владимир путин
11:21 10.05.2022
 
Байдену стоит беспокоиться за свое политическое будущее, считает депутат ГД

Депутат Госдумы Шеремет призвал Байдена побеспокоиться за свое политическое будущее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением
Президент США Джо Байден выступает с заявлением - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден сильно ошибается в своих оценках ситуации со спецоперацией России на Украине, а беспокоиться ему следует за свое политическое будущее.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали. При этом Байден заявил, что его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине, и он пытается "понять, что нам с этим делать".
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
08:00
Почему Байден боится оказаться на одном фото с Путиным
"Байден сильно заблуждается и ошибается насчет своих оценок действий России на Украине. По завершению спецоперации Россия выйдет в очередной раз победителем над нацизмом и освободит украинский народ от неофашистов. Процесс освобождения регионов Украины начался и будет доведен до логического завершения. Демилитаризация и денацификация Украины идет полным ходом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Байдену стоит волноваться за свою политическую судьбу, так как американский народ долго не будет терпеть подобных политиков у власти.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
00:13
Байден призвал конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРеспублика КрымУкраинаСШАРоссияДонбассМихаил ШереметДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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