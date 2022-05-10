https://ria.ru/20220510/bayden-1787716915.html

Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине

Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине - РИА Новости, 10.05.2022

Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что "пытается понять", как действовать в случае, если у России "нет выхода" из ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T06:11

2022-05-10T06:11

2022-05-10T08:47

в мире

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "пытается понять", как действовать в случае, если у России "нет выхода" из ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали.Как отметил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине. "Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", - приводит агентство слова американского президента.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/blinken-1787714416.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша