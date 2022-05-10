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Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
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Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине
Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что "пытается понять", как действовать в случае, если у России "нет выхода" из ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:11
2022-05-10T08:47
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "пытается понять", как действовать в случае, если у России "нет выхода" из ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали.Как отметил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине. "Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", - приводит агентство слова американского президента.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша
06:11 10.05.2022 (обновлено: 08:47 10.05.2022)
 
Байден предположил, что у России якобы "нет выхода" из ситуации на Украине

Президент США Байден предположил, что у России может не быть выхода из ситуации на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "пытается понять", как действовать в случае, если у России "нет выхода" из ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине выполняется, и нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, подчеркнув при этом, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, он был бы использован, но России его не дали.
Как отметил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, его волнует то, что, по его мнению, у российских властей якобы "нет выхода" из ситуации на Украине. "Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", - приводит агентство слова американского президента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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