https://ria.ru/20220510/azovstal-1787800974.html

Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма

Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма - РИА Новости, 10.05.2022

Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма

Над территорией "Азовстали" в Мариуполи поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:58

2022-05-10T21:58

2022-05-10T22:22

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

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ситуация в днр и лнр

азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Над территорией "Азовстали" в Мариуполи поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, помимо этого, со стороны комбината во второй половине дня были отчетливо слышны звуки взрывов.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

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азовсталь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Клубы дыма над заводом "Азовсталь" Клубы черного дыма и пламя замечены на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-10T21:58 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, мариуполь, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, азовсталь