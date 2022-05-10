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Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/azovstal-1787800974.html
Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма
Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма - РИА Новости, 10.05.2022
Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма
Над территорией "Азовстали" в Мариуполи поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:58
2022-05-10T22:22
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Над территорией "Азовстали" в Мариуполи поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, помимо этого, со стороны комбината во второй половине дня были отчетливо слышны звуки взрывов.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html
россия
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Клубы дыма над заводом "Азовсталь"
Клубы черного дыма и пламя замечены на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, мариуполь, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, азовсталь
21:58 10.05.2022 (обновлено: 22:22 10.05.2022)
 
Над "Азовсталью" заметили клубы черного дыма

Клубы черного дыма и пламя заметили во вторник днем на территории "Азовстали"

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Над территорией "Азовстали" в Мариуполи поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, помимо этого, со стороны комбината во второй половине дня были отчетливо слышны звуки взрывов.
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Территория Азовстали с дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 10:36
Опубликованы кадры, снятые с беспилотника над "Азовсталью"
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАзовсталь
 
 
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