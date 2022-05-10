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Белорусская армия неплохо работает, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.05.2022
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Белорусская армия неплохо работает, заявил Лукашенко
Белорусская армия неплохо работает, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.05.2022
Белорусская армия неплохо работает, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка армии, в ходе которой отрабатывают реакцию "на случай войны", показывает, что вооруженные силы... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:13
2022-05-10T13:13
в мире
белоруссия
минск
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
александр вольфович
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка армии, в ходе которой отрабатывают реакцию "на случай войны", показывает, что вооруженные силы республики работают неплохо."Смысл внезапной этой проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте - агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай бог так будут развиваться события, мы должны отвечать", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам гособоронзаказа. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что на случай такого развития событий предусматривается немедленное выдвижение подразделений и частей вооруженных сил в определенные районы, перекрытие дорог и направлений движения вероятного противника, другие действия.По словам главы государства, внезапная проверка показывает, что вооруженные силы Белоруссии работают неплохо. Тем не менее, согласно сообщению агентства, Лукашенко обратился на совещании к государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу с тем, чтобы он доложил свое видение ситуации.Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787637202.html
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в мире, белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, александр вольфович
13:13 10.05.2022
 
Белорусская армия неплохо работает, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: проверка армии показывает, что она работает неплохо

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка армии, в ходе которой отрабатывают реакцию "на случай войны", показывает, что вооруженные силы республики работают неплохо.
"Смысл внезапной этой проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте - агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай бог так будут развиваться события, мы должны отвечать", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам гособоронзаказа. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
11:54Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
Он пояснил, что на случай такого развития событий предусматривается немедленное выдвижение подразделений и частей вооруженных сил в определенные районы, перекрытие дорог и направлений движения вероятного противника, другие действия.
По словам главы государства, внезапная проверка показывает, что вооруженные силы Белоруссии работают неплохо. Тем не менее, согласно сообщению агентства, Лукашенко обратился на совещании к государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу с тем, чтобы он доложил свое видение ситуации.
Минобороны Белоруссии 4 мая сообщило, что в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Пояснялось, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В сообщении минобороны подчеркивалось, что "проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".
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