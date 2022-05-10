https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html

Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила

Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила - РИА Новости, 10.05.2022

Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила

Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:54

2022-05-10T11:54

2022-05-10T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", — сказал он на совещании, где рассматриваются вопросы гособоронзаказа. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Глава государства отметил, что поручал министру обороны Виктору Хренину извлекать уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск. "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" — сказал он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко