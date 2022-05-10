11:54 10.05.2022 (обновлено: 13:31 10.05.2022)
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск извлек уроки из операции России на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", — сказал он на совещании, где рассматриваются вопросы гособоронзаказа. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Глава государства отметил, что поручал министру обороны Виктору Хренину извлекать уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск. "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" — сказал он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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