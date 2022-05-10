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Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила - РИА Новости, 10.05.2022
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:54
2022-05-10T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", — сказал он на совещании, где рассматриваются вопросы гособоронзаказа. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Глава государства отметил, что поручал министру обороны Виктору Хренину извлекать уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск. "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" — сказал он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко
11:54 10.05.2022 (обновлено: 13:31 10.05.2022)
 
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск извлек уроки из операции России на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", — сказал он на совещании, где рассматриваются вопросы гособоронзаказа. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Лукашенко
 
 
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