https://ria.ru/20220509/vybory-1787575566.html

Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии

Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022

Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии

Российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента Южной Осетии, заявил РИА Новости по телефону из республики глава... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:54

2022-05-09T01:54

2022-05-09T01:54

южная осетия

выборы в южной осетии — 2022

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента Южной Осетии, заявил РИА Новости по телефону из республики глава делегации Совфеда по наблюдению за выборами Сергей Цеков."Нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Южной Осетии, нами не выявлено. Все прошло на высоком организационном уровне", - сказал он.Цеков сообщил, что наблюдатели от Совфеда посетили 16 избирательных участков, голосование проходило "в соответствии с законодательством республики, атмосфера (была) доброжелательная".

https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, в мире