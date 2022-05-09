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Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии
Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 09.05.2022
Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии
Российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента Южной Осетии, заявил РИА Новости по телефону из республики глава... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:54
2022-05-09T01:54
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента Южной Осетии, заявил РИА Новости по телефону из республики глава делегации Совфеда по наблюдению за выборами Сергей Цеков."Нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Южной Осетии, нами не выявлено. Все прошло на высоком организационном уровне", - сказал он.Цеков сообщил, что наблюдатели от Совфеда посетили 16 избирательных участков, голосование проходило "в соответствии с законодательством республики, атмосфера (была) доброжелательная".
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южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, в мире
01:54 09.05.2022
 
Российские сенаторы высоко оценили организацию выборов в Южной Осетии

Сенатор Цеков высоко оценил организацию выборов в Южной Осетии

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Цхинвале
Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента Южной Осетии, заявил РИА Новости по телефону из республики глава делегации Совфеда по наблюдению за выборами Сергей Цеков.
"Нарушений, способных повлиять на итоги голосования в Южной Осетии, нами не выявлено. Все прошло на высоком организационном уровне", - сказал он.
Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
01:44
Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится
Цеков сообщил, что наблюдатели от Совфеда посетили 16 избирательных участков, голосование проходило "в соответствии с законодательством республики, атмосфера (была) доброжелательная".
 
Южная ОсетияВыборы в Южной Осетии — 2022В мире
 
 
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