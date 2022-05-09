https://ria.ru/20220509/voennye-1787602792.html

Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин

Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин

Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:26

2022-05-09T10:26

2022-05-09T13:33

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россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы."Гибель каждого нашего солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь. Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан", - сказал Путин.Президент также пожелал скорейшего выздоровления раненным солдат и офицерам. А также поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медицинский персонал военных госпиталей за работу."Низкий поклон вам, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя", - добавил он.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".

https://ria.ru/20220509/donbass-1787602683.html

россия

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Путин: "Гибель каждого солдата – это горе для всех нас, сделаем все, чтобы помочь семьям" Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы. 2022-05-09T10:26 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, день победы