https://ria.ru/20220509/voennye-1787602792.html
Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин
Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин
Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:26
2022-05-09T10:26
2022-05-09T13:33
день победы — 2022
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы."Гибель каждого нашего солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь. Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан", - сказал Путин.Президент также пожелал скорейшего выздоровления раненным солдат и офицерам. А также поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медицинский персонал военных госпиталей за работу."Низкий поклон вам, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя", - добавил он.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Гибель каждого солдата – это горе для всех нас, сделаем все, чтобы помочь семьям"
Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы.
2022-05-09T10:26
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, день победы
10:26 09.05.2022 (обновлено: 13:33 09.05.2022)
Семьям погибших на Украине военных окажут помощь, заявил Путин
Путин заявил, что семьям и детям погибших и раненных на Украине военных окажут помощь
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, особую поддержку окажем детям погибших и раненных военных, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы.
"Гибель каждого нашего солдата и офицера - это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь. Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан", - сказал Путин.
Президент также пожелал скорейшего выздоровления раненным солдат и офицерам. А также поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медицинский персонал военных госпиталей за работу.
"Низкий поклон вам, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя", - добавил он.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР
пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ
, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".