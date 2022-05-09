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Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске - РИА Новости, 09.05.2022
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Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске
Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске, он прошел с портретом своего деда, который погиб в сентябре 1943 года РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:37
2022-05-09T13:37
день победы — 2022
общество
томск
томская область
волноваха
т-34
день победы
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ТОМСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске, он прошел с портретом своего деда, который погиб в сентябре 1943 года в Донбассе под Волновахой, сообщает обладминистрация.Вместе с тысячами томичей глава региона прошел по главному проспекту Томска от площади Новособорной до мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Он нес портрет своего деда Игната Константиновича Мышанского, который ушел на фронт в числе первых защитников Отечества и погиб в сентябре 1943 года в Украинской ССР. Всего в городах и районах Томской области 9 мая в шествиях "Бессмертного полка" приняли участие 117,5 тысячи человек, в том числе 53 тысячи в Томске."Мы, чьи деды отдали жизнь за страну на фронтах Великой Отечественной войны, никогда не допустим фашистского реванша. Мой дед в числе первых ушел на фронт защищать родную землю от захватчиков. Он погиб почти 80 лет назад, в сентябре 1943-го, в бою под Волновахой Украинской ССР, там он и похоронен. Спустя почти восемь десятилетий этот донбасский город вновь стал местом ожесточенных сражений русских воинов с нацистской нечистью. Мы обязательно одолеем ее и в этот раз, наше дело правое и победа будет за нами!" – сказал Жвачкин.Перед шествием "Бессмертного полка" глава Томской области открыл на Новособорной площади Томска праздничный митинг, после которого состоялся парад Победы. Его возглавили колонны военной техники - легендарные танки Т-34, самоходная артиллерийская установка, "полуторка" и другие образцы техники времен Великой Отечественной войны."Семьдесят семь лет назад советский солдат принес миру свободу. Покончил с мощной и безжалостной военной машиной. Остановил миллионы жертв, боль и страдания. Наша страна показала миру, что такое сила русского характера, сплоченность и справедливость. Томичи одними из первых встали на защиту Родины. 130 тысяч наших земляков ушли на фронт по зову сердца", - сказал Жвачкин.Глава региона отметил, что Томск в годы войны принял десятки эвакуированных заводов, научных коллективов. Томичи в кратчайшие сроки наладили выпуск самой нужной Красной Армии продукции. Героизм тружеников тыла был отмечен высоким званием города трудовой доблести, которое президент России присвоил Томску.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787637650.html
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томск
томская область
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общество, томск, томская область, волноваха, т-34, день победы
13:37 09.05.2022
 
Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске

Губернатор Жвачкин возглавил "Бессмертный полк" в Томске, он прошел с портретом деда

© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Томск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске, он прошел с портретом своего деда, который погиб в сентябре 1943 года в Донбассе под Волновахой, сообщает обладминистрация.
Вместе с тысячами томичей глава региона прошел по главному проспекту Томска от площади Новособорной до мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Он нес портрет своего деда Игната Константиновича Мышанского, который ушел на фронт в числе первых защитников Отечества и погиб в сентябре 1943 года в Украинской ССР. Всего в городах и районах Томской области 9 мая в шествиях "Бессмертного полка" приняли участие 117,5 тысячи человек, в том числе 53 тысячи в Томске.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном. - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:30День Победы — 2022
Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном
"Мы, чьи деды отдали жизнь за страну на фронтах Великой Отечественной войны, никогда не допустим фашистского реванша. Мой дед в числе первых ушел на фронт защищать родную землю от захватчиков. Он погиб почти 80 лет назад, в сентябре 1943-го, в бою под Волновахой Украинской ССР, там он и похоронен. Спустя почти восемь десятилетий этот донбасский город вновь стал местом ожесточенных сражений русских воинов с нацистской нечистью. Мы обязательно одолеем ее и в этот раз, наше дело правое и победа будет за нами!" – сказал Жвачкин.
Перед шествием "Бессмертного полка" глава Томской области открыл на Новособорной площади Томска праздничный митинг, после которого состоялся парад Победы. Его возглавили колонны военной техники - легендарные танки Т-34, самоходная артиллерийская установка, "полуторка" и другие образцы техники времен Великой Отечественной войны.
"Семьдесят семь лет назад советский солдат принес миру свободу. Покончил с мощной и безжалостной военной машиной. Остановил миллионы жертв, боль и страдания. Наша страна показала миру, что такое сила русского характера, сплоченность и справедливость. Томичи одними из первых встали на защиту Родины. 130 тысяч наших земляков ушли на фронт по зову сердца", - сказал Жвачкин.
Глава региона отметил, что Томск в годы войны принял десятки эвакуированных заводов, научных коллективов. Томичи в кратчайшие сроки наладили выпуск самой нужной Красной Армии продукции. Героизм тружеников тыла был отмечен высоким званием города трудовой доблести, которое президент России присвоил Томску.
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