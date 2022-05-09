https://ria.ru/20220509/tomsk-1787639100.html

Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске

Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске, он прошел с портретом своего деда, который погиб в сентябре 1943 года РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:37

2022-05-09T13:37

2022-05-09T13:37

день победы — 2022

общество

томск

томская область

волноваха

т-34

день победы

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ТОМСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Томске, он прошел с портретом своего деда, который погиб в сентябре 1943 года в Донбассе под Волновахой, сообщает обладминистрация.Вместе с тысячами томичей глава региона прошел по главному проспекту Томска от площади Новособорной до мемориала боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Он нес портрет своего деда Игната Константиновича Мышанского, который ушел на фронт в числе первых защитников Отечества и погиб в сентябре 1943 года в Украинской ССР. Всего в городах и районах Томской области 9 мая в шествиях "Бессмертного полка" приняли участие 117,5 тысячи человек, в том числе 53 тысячи в Томске."Мы, чьи деды отдали жизнь за страну на фронтах Великой Отечественной войны, никогда не допустим фашистского реванша. Мой дед в числе первых ушел на фронт защищать родную землю от захватчиков. Он погиб почти 80 лет назад, в сентябре 1943-го, в бою под Волновахой Украинской ССР, там он и похоронен. Спустя почти восемь десятилетий этот донбасский город вновь стал местом ожесточенных сражений русских воинов с нацистской нечистью. Мы обязательно одолеем ее и в этот раз, наше дело правое и победа будет за нами!" – сказал Жвачкин.Перед шествием "Бессмертного полка" глава Томской области открыл на Новособорной площади Томска праздничный митинг, после которого состоялся парад Победы. Его возглавили колонны военной техники - легендарные танки Т-34, самоходная артиллерийская установка, "полуторка" и другие образцы техники времен Великой Отечественной войны."Семьдесят семь лет назад советский солдат принес миру свободу. Покончил с мощной и безжалостной военной машиной. Остановил миллионы жертв, боль и страдания. Наша страна показала миру, что такое сила русского характера, сплоченность и справедливость. Томичи одними из первых встали на защиту Родины. 130 тысяч наших земляков ушли на фронт по зову сердца", - сказал Жвачкин.Глава региона отметил, что Томск в годы войны принял десятки эвакуированных заводов, научных коллективов. Томичи в кратчайшие сроки наладили выпуск самой нужной Красной Армии продукции. Героизм тружеников тыла был отмечен высоким званием города трудовой доблести, которое президент России присвоил Томску.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787637650.html

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томск

томская область

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, томск, томская область, волноваха, т-34, день победы