Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в "Сириусе" в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, сообщает пресс-служба администрации субъекта.
"Впервые в этом году на федеральной территории "Сириус" в очном режиме состоялась международная патриотическая акция "Бессмертный полк". Жители и гости города, а также известные спортсмены, музыканты, ученые, студенты и школьники вместе прошли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам федеральной территории", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди шествующих также участвуют ветераны спорта Ночной хоккейной лиги будут: нападающие Юрий Лебедев и Вячеслав Анисин, вратарь Владимир Мышкин, защитник Алексей Гусаров.
Федеральная территория "Сириус" была образована в 2020 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании территории, образующей отдельную административную единицу - поселок городского типа.