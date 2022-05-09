https://ria.ru/20220509/sirius-1787640809.html

Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи

Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи - РИА Новости, 09.05.2022

Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи

Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:46

2022-05-09T13:46

2022-05-09T13:46

общество

вячеслав анисин

владимир мышкин

россия

день победы

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СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, сообщает пресс-служба администрации субъекта."Впервые в этом году на федеральной территории "Сириус" в очном режиме состоялась международная патриотическая акция "Бессмертный полк". Жители и гости города, а также известные спортсмены, музыканты, ученые, студенты и школьники вместе прошли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам федеральной территории", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди шествующих также участвуют ветераны спорта Ночной хоккейной лиги будут: нападающие Юрий Лебедев и Вячеслав Анисин, вратарь Владимир Мышкин, защитник Алексей Гусаров.Федеральная территория "Сириус" была образована в 2020 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании территории, образующей отдельную административную единицу - поселок городского типа.

https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав анисин, владимир мышкин, россия, день победы