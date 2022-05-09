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Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи - РИА Новости, 09.05.2022
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Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи
Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи - РИА Новости, 09.05.2022
Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи
Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:46
2022-05-09T13:46
общество
вячеслав анисин
владимир мышкин
россия
день победы
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СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, сообщает пресс-служба администрации субъекта."Впервые в этом году на федеральной территории "Сириус" в очном режиме состоялась международная патриотическая акция "Бессмертный полк". Жители и гости города, а также известные спортсмены, музыканты, ученые, студенты и школьники вместе прошли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам федеральной территории", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди шествующих также участвуют ветераны спорта Ночной хоккейной лиги будут: нападающие Юрий Лебедев и Вячеслав Анисин, вратарь Владимир Мышкин, защитник Алексей Гусаров.Федеральная территория "Сириус" была образована в 2020 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании территории, образующей отдельную административную единицу - поселок городского типа.
https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html
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общество, вячеслав анисин, владимир мышкин, россия, день победы
13:46 09.05.2022
 
Акция "Бессмертный полк" прошла в "Сириусе" в Сочи

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в "Сириусе" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
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СОЧИ, 9 мая – РИА Новости. Международная патриотическая акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы, впервые состоялась на федеральной территории "Сириус" в Сочи в очном формате, сообщает пресс-служба администрации субъекта.
"Впервые в этом году на федеральной территории "Сириус" в очном режиме состоялась международная патриотическая акция "Бессмертный полк". Жители и гости города, а также известные спортсмены, музыканты, ученые, студенты и школьники вместе прошли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, по улицам федеральной территории", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что среди шествующих также участвуют ветераны спорта Ночной хоккейной лиги будут: нападающие Юрий Лебедев и Вячеслав Анисин, вратарь Владимир Мышкин, защитник Алексей Гусаров.
Федеральная территория "Сириус" была образована в 2020 году, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании территории, образующей отдельную административную единицу - поселок городского типа.
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