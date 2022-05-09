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В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/serbiya-1787626906.html
В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка"
В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая массово проходит в центре столицы Сербии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:29
2022-05-09T18:58
день победы — 2022
в мире
александр боцан-харченко
александр вулин
ивица дачич
сербия
белград (город)
россия
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая массово проходит в центре столицы Сербии, передает корреспондент РИА Новости.Участники шествия собрались в 10.00 (11.00 мск) на площади у памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре Белграда. Присутствуют министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций.Собравшиеся принесли флаги России и Сербии, портреты своих предков, транспаранты, пела военные песни. Колонна дошла до мемориала Освободителям Белграда, где возложила венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев и Казахстана Мади Атамкулов.Позже в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом состоятся в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Международный форум "Память победителей", в котором участвовали координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, прошел 3-4 ноября 2021 года в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". На открытии выступили глава МВД Сербии Александр Вулин, посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, руководство движения "Бессмертный полк", по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Бессмертный полк" в городах Сербии
Акция "Бессмертный полк" прошла в Белграде 9 мая. Собравшиеся принесли флаги России и Сербии, портреты своих предков, транспаранты, пели военные песни. Колонна дошла до мемориала Освободителям Белграда, где возложила венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. "Бессмертный полк" в Сербии прошел в 13 городах. В городе Нови-Сад по улицам несли огромное полотнище - российский триколор объединили с сербским флагом и георгиевской лентой.
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в мире, александр боцан-харченко, александр вулин, ивица дачич, сербия, белград (город), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
12:29 09.05.2022 (обновлено: 18:58 09.05.2022)
 
В Сербии проходит массовое шествие "Бессмертного полка"

В Сербии в День Победы проходит массовое шествие "Бессмертного полка"

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая массово проходит в центре столицы Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия собрались в 10.00 (11.00 мск) на площади у памятника Вуку Стефановичу Караджичу в центре Белграда. Присутствуют министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций.
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Собравшиеся принесли флаги России и Сербии, портреты своих предков, транспаранты, пела военные песни. Колонна дошла до мемориала Освободителям Белграда, где возложила венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев и Казахстана Мади Атамкулов.
Позже в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.
Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом состоятся в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Международный форум "Память победителей", в котором участвовали координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, прошел 3-4 ноября 2021 года в российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде". На открытии выступили глава МВД Сербии Александр Вулин, посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, руководство движения "Бессмертный полк", по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
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