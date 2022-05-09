23:16 09.05.2022 (обновлено: 23:17 09.05.2022)
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом у Петропавловской крепости
Салоют в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге дан артиллерийский салют. Расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков", - говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, каждый залп был поименован. Так, залпы были даны в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в честь военнослужащих ВС России, в честь ветеранов, партизан, тружеников тыла, детей войны, Городов-Героев, Городов воинской славы, Героев Советского Союза и Героев России, Знамени Победы.
Один из залпов был дан в честь мужественных защитников Ленинграда.
В Петропавловской крепости за салютом наблюдали губернатор Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский, а также временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.
Салюту в День Победы предшествовало шествие "Бессмертного полка", число участников которого, как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, превысило 1 миллион человек. Начало торжеств 9 мая ознаменовал военный парад на Дворцовой площади в историческом центре города.