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В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/salyut-1787705683.html
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом - РИА Новости, 09.05.2022
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом
Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:16
2022-05-09T23:17
день победы — 2022
общество
александр беглов
санкт-петербург
россия
ленинград
михайловская военная артиллерийская академия
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге дан артиллерийский салют. Расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков", - говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, каждый залп был поименован. Так, залпы были даны в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в честь военнослужащих ВС России, в честь ветеранов, партизан, тружеников тыла, детей войны, Городов-Героев, Городов воинской славы, Героев Советского Союза и Героев России, Знамени Победы.Один из залпов был дан в честь мужественных защитников Ленинграда.В Петропавловской крепости за салютом наблюдали губернатор Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский, а также временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.Салюту в День Победы предшествовало шествие "Бессмертного полка", число участников которого, как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, превысило 1 миллион человек. Начало торжеств 9 мая ознаменовал военный парад на Дворцовой площади в историческом центре города.
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санкт-петербург
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общество, александр беглов, санкт-петербург, россия, ленинград, михайловская военная артиллерийская академия, вооруженные силы рф, день победы
23:16 09.05.2022 (обновлено: 23:17 09.05.2022)
 
В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом

В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом у Петропавловской крепости

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСалоют в Санкт-Петербурге
Салоют в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге дан артиллерийский салют. Расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков", - говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, каждый залп был поименован. Так, залпы были даны в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в честь военнослужащих ВС России, в честь ветеранов, партизан, тружеников тыла, детей войны, Городов-Героев, Городов воинской славы, Героев Советского Союза и Героев России, Знамени Победы.
Один из залпов был дан в честь мужественных защитников Ленинграда.
В Петропавловской крепости за салютом наблюдали губернатор Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский, а также временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.
Салюту в День Победы предшествовало шествие "Бессмертного полка", число участников которого, как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, превысило 1 миллион человек. Начало торжеств 9 мая ознаменовал военный парад на Дворцовой площади в историческом центре города.
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 22:29День Победы — 2022
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
 
День Победы — 2022ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургРоссияЛенинградМихайловская военная артиллерийская академияВооруженные силы РФДень Победы
 
 
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