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В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом

В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом - РИА Новости, 09.05.2022

В Петербурге торжества в честь Дня Победы завершились салютом

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:16

2022-05-09T23:16

2022-05-09T23:17

день победы — 2022

общество

александр беглов

санкт-петербург

россия

ленинград

михайловская военная артиллерийская академия

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют у стен Петропавловской крепости завершил череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге дан артиллерийский салют. Расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков", - говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, каждый залп был поименован. Так, залпы были даны в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в честь военнослужащих ВС России, в честь ветеранов, партизан, тружеников тыла, детей войны, Городов-Героев, Городов воинской славы, Героев Советского Союза и Героев России, Знамени Победы.Один из залпов был дан в честь мужественных защитников Ленинграда.В Петропавловской крепости за салютом наблюдали губернатор Александр Беглов, председатель городского парламента Александр Бельский, а также временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.Салюту в День Победы предшествовало шествие "Бессмертного полка", число участников которого, как сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, превысило 1 миллион человек. Начало торжеств 9 мая ознаменовал военный парад на Дворцовой площади в историческом центре города.

https://ria.ru/20220509/salyut-1787702567.html

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Наталья Макарова

общество, александр беглов, санкт-петербург, россия, ленинград, михайловская военная артиллерийская академия, вооруженные силы рф, день победы