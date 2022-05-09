Рейтинг@Mail.ru
В Москве прогремел салют ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/salyut-1787702567.html
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
В Москве прогремел салют ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:29
2022-05-09T22:53
день победы — 2022
москва
день победы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787701804_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7074a452d017976bfbc01d53071cef5a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 36 площадках в разных частях города, семь из них было расположено в центре.Залпы украшали небо столицы на протяжении 10 минут. Наиболее красочное представление по традиции было в самом сердце столицы. С одной смотровой площадки можно было увидеть фейерверки в разных частях города. На салют собралось большое количество москвичей, скандировавших "Ура" и "Россия".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787701804_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_86410acc9a6c059210b8999aa70117dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, день победы, общество
22:29 09.05.2022 (обновлено: 22:53 09.05.2022)
 
В Москве прогремел салют ко Дню Победы

В Москве прогремел салют ко Дню Победы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь Дня Победы
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 36 площадках в разных частях города, семь из них было расположено в центре.
Залпы украшали небо столицы на протяжении 10 минут. Наиболее красочное представление по традиции было в самом сердце столицы. С одной смотровой площадки можно было увидеть фейерверки в разных частях города. На салют собралось большое количество москвичей, скандировавших "Ура" и "Россия".
 
День Победы — 2022МоскваДень ПобедыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала