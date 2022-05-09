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В Москве прогремел салют ко Дню Победы

В Москве прогремел салют ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве прогремел салют ко Дню Победы

Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:29

2022-05-09T22:29

2022-05-09T22:53

день победы — 2022

москва

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 36 площадках в разных частях города, семь из них было расположено в центре.Залпы украшали небо столицы на протяжении 10 минут. Наиболее красочное представление по традиции было в самом сердце столицы. С одной смотровой площадки можно было увидеть фейерверки в разных частях города. На салют собралось большое количество москвичей, скандировавших "Ура" и "Россия".

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, день победы, общество