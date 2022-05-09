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В Москве прогремел салют ко Дню Победы
В Москве прогремел салют ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:29
2022-05-09T22:29
2022-05-09T22:53
день победы — 2022
москва
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости.Праздничные фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 36 площадках в разных частях города, семь из них было расположено в центре.Залпы украшали небо столицы на протяжении 10 минут. Наиболее красочное представление по традиции было в самом сердце столицы. С одной смотровой площадки можно было увидеть фейерверки в разных частях города. На салют собралось большое количество москвичей, скандировавших "Ура" и "Россия".
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РИА Новости
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москва, день победы, общество
22:29 09.05.2022 (обновлено: 22:53 09.05.2022)
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
В Москве прогремел салют ко Дню Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют прогремел в Москве на День Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные фейерверки москвичи и гости столицы могли посмотреть на 36 площадках в разных частях города, семь из них было расположено в центре.
Залпы украшали небо столицы на протяжении 10 минут. Наиболее красочное представление по традиции было в самом сердце столицы. С одной смотровой площадки можно было увидеть фейерверки в разных частях города. На салют собралось большое количество москвичей, скандировавших "Ура" и "Россия".