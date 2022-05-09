https://ria.ru/20220509/razgovor-1787702086.html
Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии
Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии - РИА Новости, 09.05.2022
Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "полезным" для прояснения вопросов по санкциям... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:26
2022-05-09T22:26
2022-05-09T22:26
в мире
виктор орбан
санкции в отношении россии
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746688623_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_9f0f1d313c0c1c5e7521c859b83a9739.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "полезным" для прояснения вопросов по санкциям против России и по энергобезопасности, добавив, что стороны достигли прогресса, "но нужно работать" дальше."Обсуждения сегодня вечером с премьер-министром Виктором Орбаном были полезными для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергобезопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа", - написала глава ЕК в Twitter.Ранее стало известно что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с Орбаном вопросы энергоснабжения.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго. Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787572442.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746688623_165:0:2760:1946_1920x0_80_0_0_98329bd49b1c3bb25375d053fb994eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен
Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии
Урсула фон дер Ляйен прокомментировала разговор с Орбаном по антироссийским санкциям