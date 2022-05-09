https://ria.ru/20220509/razgovor-1787702086.html

Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии

Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии - РИА Новости, 09.05.2022

Глава ЕК прокомментировала разговор с премьером Венгрии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "полезным" для прояснения вопросов по санкциям... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:26

2022-05-09T22:26

2022-05-09T22:26

в мире

виктор орбан

санкции в отношении россии

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "полезным" для прояснения вопросов по санкциям против России и по энергобезопасности, добавив, что стороны достигли прогресса, "но нужно работать" дальше."Обсуждения сегодня вечером с премьер-министром Виктором Орбаном были полезными для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергобезопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа", - написала глава ЕК в Twitter.Ранее стало известно что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с Орбаном вопросы энергоснабжения.Ранее сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго. Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220509/sanktsii-1787572442.html

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в мире, виктор орбан, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, цены на нефть, урсула фон дер ляйен