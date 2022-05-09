https://ria.ru/20220509/rak-1787705507.html

Названы четыре "пищеварительных" симптома рака

Названы четыре "пищеварительных" симптома рака - РИА Новости, 09.05.2022

Названы четыре "пищеварительных" симптома рака

Рак пищевода очень сложно обнаружить, однако есть четыре симптома, которые могут помочь обнаружить опухоль, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:13

2022-05-09T23:13

2022-05-09T23:41

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рак

здоровье

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рак пищевода очень сложно обнаружить, однако есть четыре симптома, которые могут помочь обнаружить опухоль, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Англии."Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно", — говорится в сообщении ведомства.При этом отмечается, что большинство случаев опухолей в этом органе диагностируется у пациентов старше 60 лет.Среди симптомов рака пищевода следует выделить пищеварительные. Первый — дисфагия или затрудненное глотание, второй — чувство тошноты, также пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги.

https://ria.ru/20220501/rak-1786499940.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

рак, здоровье