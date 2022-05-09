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Названы четыре "пищеварительных" симптома рака - РИА Новости, 09.05.2022
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Названы четыре "пищеварительных" симптома рака
Названы четыре "пищеварительных" симптома рака - РИА Новости, 09.05.2022
Названы четыре "пищеварительных" симптома рака
Рак пищевода очень сложно обнаружить, однако есть четыре симптома, которые могут помочь обнаружить опухоль, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T23:13
2022-05-09T23:41
зож
рак
здоровье
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рак пищевода очень сложно обнаружить, однако есть четыре симптома, которые могут помочь обнаружить опухоль, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Англии."Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно", — говорится в сообщении ведомства.При этом отмечается, что большинство случаев опухолей в этом органе диагностируется у пациентов старше 60 лет.Среди симптомов рака пищевода следует выделить пищеварительные. Первый — дисфагия или затрудненное глотание, второй — чувство тошноты, также пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги.
https://ria.ru/20220501/rak-1786499940.html
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рак, здоровье
23:13 09.05.2022 (обновлено: 23:41 09.05.2022)
 
Названы четыре "пищеварительных" симптома рака

Daily Express: отрыжка может указывать на рак пищевода

© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Fotolia / crevis
Раковая клетка в организме человека
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рак пищевода очень сложно обнаружить, однако есть четыре симптома, которые могут помочь обнаружить опухоль, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Англии.
"Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно", — говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что большинство случаев опухолей в этом органе диагностируется у пациентов старше 60 лет.
Среди симптомов рака пищевода следует выделить пищеварительные. Первый — дисфагия или затрудненное глотание, второй — чувство тошноты, также пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги.
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