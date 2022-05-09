10:20 09.05.2022 (обновлено: 10:32 09.05.2022)
Россия дала упреждающий отпор агрессии, заявил Путин
Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии - это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны ", - сказал Путин, выступая на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".