https://ria.ru/20220509/putin-1787601566.html

Россия дала упреждающий отпор агрессии, заявил Путин

Россия дала упреждающий отпор агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Россия дала упреждающий отпор агрессии, заявил Путин

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:20

2022-05-09T10:20

2022-05-09T10:32

день победы — 2022

политика

россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии - это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны ", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, день победы