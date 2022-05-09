https://ria.ru/20220509/polk-1787677005.html

В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек

В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек - РИА Новости, 09.05.2022

В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек

Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:52

2022-05-09T17:52

2022-05-09T19:51

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в шествии идут как москвичи, так и гости столицы. Кроме того, подобное количество людей посетило праздничное мероприятие в Санкт-Петербурге.Также в акции принял участие Владимир Путин. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.

https://ria.ru/20220509/panama-1787683316.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, бессмертный полк, день победы, россия, санкт-петербург, томск