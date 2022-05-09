17:52 09.05.2022 (обновлено: 19:51 09.05.2022)
В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек
МВД: в акции "Бессмертный полк" в Москве принимают участие более миллиона человек
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастник акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Участник акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в шествии идут как москвичи, так и гости столицы. Кроме того, подобное количество людей посетило праздничное мероприятие в Санкт-Петербурге.
Также в акции принял участие Владимир Путин. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.
Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.