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В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек - РИА Новости, 09.05.2022
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В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек
В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек - РИА Новости, 09.05.2022
В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек
Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:52
2022-05-09T19:51
день победы — 2022
общество
москва
бессмертный полк
день победы
россия
санкт-петербург
томск
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в шествии идут как москвичи, так и гости столицы. Кроме того, подобное количество людей посетило праздничное мероприятие в Санкт-Петербурге.Также в акции принял участие Владимир Путин. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.
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общество, москва, бессмертный полк, день победы, россия, санкт-петербург, томск
17:52 09.05.2022 (обновлено: 19:51 09.05.2022)
 
В "Бессмертном полке" в Москве принимают участие более миллиона человек

МВД: в акции "Бессмертный полк" в Москве принимают участие более миллиона человек

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастник акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Участник акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участник акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более миллиона человек принимает участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в шествии идут как москвичи, так и гости столицы. Кроме того, подобное количество людей посетило праздничное мероприятие в Санкт-Петербурге.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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В Панаме прошла акция "Бессмертный полк"
Также в акции принял участие Владимир Путин. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.
Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.
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