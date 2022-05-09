https://ria.ru/20220509/pobeda-1787663748.html

В Праге почтили память красноармейцев, погибших в боях с фашистами

В Праге почтили память красноармейцев, погибших в боях с фашистами - РИА Новости, 09.05.2022

В Праге почтили память красноармейцев, погибших в боях с фашистами

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники дипмиссии РФ, находящиеся в республике граждане России, а также граждане других государств СНГ в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:07

2022-05-09T16:07

2022-05-09T16:07

день победы — 2022

в мире

россия

александр змеевский

чехия

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:66:3078:1797_1920x0_80_0_0_ad406459851d15cc7cf7a8d73d2bb874.jpg

ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники дипмиссии РФ, находящиеся в республике граждане России, а также граждане других государств СНГ в индивидуальном порядке почтили память красноармейцев, павших у в боях за освобождение народов Европы от гитлеровских захватчиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин."Посол России в Чехии Александр Змеевский возложил цветы к мемориалу павших советских воинов на Центральном захоронении красноармейцев на Ольшанском кладбище Праги. Глава российской дипмиссии также почтил память русских воинов, павших в наполеоновских войнах, участников Пражского восстания, танкиста Ивана Гончаренко, чей танк был подбит гитлеровцами в центре Праги 9 мая 1945 года", - сказал Брякин.По словам Брякина, в честь 77-й годовщины победы над нацизмом чешскими энтузиастами, общественными и ветеранскими организациями были проведены десятки памятных акций по всей Чехии. В некоторых из них приняли участие представители посольства России. Марши "Бессмертного полка" проходили в онлайн-формате. В преддверии праздника на ольшанском мемориале Красной Армии был проведен субботник силами россиян и местных граждан."В посольство РФ в Чехии поступает множество писем с поздравлениями ко Дню Победы и словами благодарности советскому народу за освобождение Чехословакии и Европы от "коричневой чумы". Признательны всем, кто бережно хранит правду о борьбе с нацизмом и чтит память освободителей", - добавил пресс-секретарь посольства РФ.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/tallin-1787633222.html

https://ria.ru/20220509/diplomaty-1787625583.html

россия

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, александр змеевский, чехия, прага