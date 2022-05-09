В Праге почтили память красноармейцев, погибших в боях с фашистами
В Праге российские дипломаты почтили память красноармейцев, погибших в боях с фашистами
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский и другие сотрудники дипмиссии РФ, находящиеся в республике граждане России, а также граждане других государств СНГ в индивидуальном порядке почтили память красноармейцев, павших у в боях за освобождение народов Европы от гитлеровских захватчиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин.
"Посол России в Чехии Александр Змеевский возложил цветы к мемориалу павших советских воинов на Центральном захоронении красноармейцев на Ольшанском кладбище Праги. Глава российской дипмиссии также почтил память русских воинов, павших в наполеоновских войнах, участников Пражского восстания, танкиста Ивана Гончаренко, чей танк был подбит гитлеровцами в центре Праги 9 мая 1945 года", - сказал Брякин.
По словам Брякина, в честь 77-й годовщины победы над нацизмом чешскими энтузиастами, общественными и ветеранскими организациями были проведены десятки памятных акций по всей Чехии. В некоторых из них приняли участие представители посольства России. Марши "Бессмертного полка" проходили в онлайн-формате. В преддверии праздника на ольшанском мемориале Красной Армии был проведен субботник силами россиян и местных граждан.
"В посольство РФ в Чехии поступает множество писем с поздравлениями ко Дню Победы и словами благодарности советскому народу за освобождение Чехословакии и Европы от "коричневой чумы". Признательны всем, кто бережно хранит правду о борьбе с нацизмом и чтит память освободителей", - добавил пресс-секретарь посольства РФ.