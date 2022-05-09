https://ria.ru/20220509/peterburg-1787615236.html

В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы

В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа прошел на Дворцовой площади в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:23

2022-05-09T11:23

2022-05-09T11:23

день победы — 2022

общество

санкт-петербург

т-34

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731555433_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_c02a934516842712ca9b59c84ea3f528.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа прошел на Дворцовой площади в историческом центре города в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.В параде принимали участие около 4 тысяч военнослужащих, а также порядка 100 единиц военной техники. Ее прохождение по Дворцовой площади открыл легендарный танк Т-34, также по Дворцовой прошел ракетный комплекс "Бастион".Как объявили в ходе парада, его воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали за парадом со стороны Адмиралтейства и Дворцовой набережной. Для ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых пришли на парад с красными гвоздиками, были предусмотрены специальные трибуны непосредственно на Дворцовой площади.Днем в рамках празднования Дня Победы в Петербурге пройдет также шествие колонны "Бессмертного полка", которая в 15.00 мск двинется по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт. Незадолго до начала этого шествия состоится традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787610759.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, т-34, день победы