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В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/peterburg-1787615236.html
В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы
В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа прошел на Дворцовой площади в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:23
2022-05-09T11:23
день победы — 2022
общество
санкт-петербург
т-34
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа прошел на Дворцовой площади в историческом центре города в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.В параде принимали участие около 4 тысяч военнослужащих, а также порядка 100 единиц военной техники. Ее прохождение по Дворцовой площади открыл легендарный танк Т-34, также по Дворцовой прошел ракетный комплекс "Бастион".Как объявили в ходе парада, его воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали за парадом со стороны Адмиралтейства и Дворцовой набережной. Для ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых пришли на парад с красными гвоздиками, были предусмотрены специальные трибуны непосредственно на Дворцовой площади.Днем в рамках празднования Дня Победы в Петербурге пройдет также шествие колонны "Бессмертного полка", которая в 15.00 мск двинется по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт. Незадолго до начала этого шествия состоится традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787614444.html
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общество, санкт-петербург, т-34, день победы
11:23 09.05.2022
 
В Петербурге прошел парад в честь Дня Победы

На Дворцовой площади Петербурга прошел военный парад в честь Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде в Санкт-Петербурге
Танк Т-34-85 на военном параде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Танк Т-34-85 на военном параде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа прошел на Дворцовой площади в историческом центре города в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В параде принимали участие около 4 тысяч военнослужащих, а также порядка 100 единиц военной техники. Ее прохождение по Дворцовой площади открыл легендарный танк Т-34, также по Дворцовой прошел ракетный комплекс "Бастион".
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В военном параде в Ростове-на-Дону приняли участие около 2,5 тысячи человек
Как объявили в ходе парада, его воздушная часть была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.
Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали за парадом со стороны Адмиралтейства и Дворцовой набережной. Для ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых пришли на парад с красными гвоздиками, были предусмотрены специальные трибуны непосредственно на Дворцовой площади.
Днем в рамках празднования Дня Победы в Петербурге пройдет также шествие колонны "Бессмертного полка", которая в 15.00 мск двинется по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт. Незадолго до начала этого шествия состоится традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.
Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.
Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.
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