https://ria.ru/20220509/perekus-1787576591.html

Диетолог назвала варианты перекуса, которые незаслуженно считают вредными

Диетолог назвала варианты перекуса, которые незаслуженно считают вредными - РИА Новости, 09.05.2022

Диетолог назвала варианты перекуса, которые незаслуженно считают вредными

Быстрый перекус не всегда бывает вредным или не приносящим пользы организму, уверена кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:15

2022-05-09T02:15

2022-05-09T02:15

общество

маргарита арзуманян

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Быстрый перекус не всегда бывает вредным или не приносящим пользы организму, уверена кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. В интервью радио Sputnik она назвала продукты, которые подходят для этой цели.Выбирая пищу для перекуса, важно обращать внимание на ее состав. Идеальный для здоровья способ быстро подкрепиться – съесть что-нибудь, содержащее орехи, цельнозерновую муку, овощи, фрукты, ягоды или бобовые, считает Арзуманян."Самый быстрый и прекрасный перекус – взять хороший хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды", – сказала она.Правильное сочетание ингредиентов превратит в здоровую пищу даже бутерброд, который обычно относят к вредным вариантам перекуса, продолжила диетолог."Бутерброд может быть хорошим перекусом, если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки. Положите сверху кусочек огурца, помидора или лист салата", – рекомендует Арзуманян.Многие продукты, которые раньше считались вредными, теперь изготавливают по другим технологиям, отметила диетолог. Так, по ее словам, современные сосиски вполне заслуживают того, чтобы быть частью здорового рациона."В продаже появились хорошие, качественные сосиски, которые содержат, допустим, мясо индейки, говядину, молоко и специи и не содержат ничего лишнего. Это сосиски короткого срока годности, и это хороший, здоровый перекус", – добавила Арзуманян.Но если перед вами продукт, в составе которого есть консерванты, искусственные подсластители и усилители вкуса, то лучше отказаться от его употребления, советует диетолог."Мы должны стараться исключать из своего рациона продукты глубокой переработки, промышленного производства, которые содержат усилители вкуса, глутамат, нитриты натрия, консерванты, искусственные подсластители. Это вредит нашему микробиому", – объяснила Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.Например, выпечка промышленного производства и лапша быстрого приготовления – это вредные варианты перекуса, уточнила она.

https://rsport.ria.ru/20220507/pitanie-1787296989.html

https://ria.ru/20220503/pechen-1786598437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, маргарита арзуманян