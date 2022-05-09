https://ria.ru/20220509/pamyat-1787705388.html

На Кубе и в Панаме почтили память героев Великой Отечественной войны

На Кубе и в Панаме почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2022

На Кубе и в Панаме почтили память героев Великой Отечественной войны

Акции памяти по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Панаме и на Кубе с участием дипломатов, соотечественников, местных... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T23:13

2022-05-09T23:13

2022-05-09T23:13

день победы — 2022

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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Акции памяти по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Панаме и на Кубе с участием дипломатов, соотечественников, местных чиновников и жителей."Важно сохранить верную интерпретацию событий тех лет, кто был героем, а кто - агрессором, передать будущим поколениям память о том, что в разгроме фашизма главную роль сыграл советский народ", - заявил в ходе церемонии возложения венков к памятнику воина-интернационалиста посол России на Кубе Андрей Гуськов.В церемонии в Гаване приняли участие послы четырех стран - России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, военный атташе, а также заместитель министра обороны и высокопоставленные военнослужащие кубинской армии. Глава российской дипмиссии почтил память кубинцев, воевавших в Красной армии, и поблагодарил жителей острова за продовольственную помощь в годы сражений.В Панаме российские дипломаты и соотечественники по случаю Дня Победы организовали марш памяти "Бессмертный полк". Несколько десятков человек с флагами, транспарантами и портретами прошли по улицам столицы, после чего в посольстве состоялся прием для представителей панамской общественности и академических кругов.

https://ria.ru/20220509/pamyat-1787693920.html

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в мире, куба, панама, день победы