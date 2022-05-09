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Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку - РИА Новости, 09.05.2022
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Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку
Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку - РИА Новости, 09.05.2022
Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку
Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса в понедельник подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны, сообщает издание Daily... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:46
2022-05-09T14:46
в мире
махинда раджапакса
шри-ланка
готабая раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса в понедельник подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны, сообщает издание Daily Mirror.Отставка премьера последовала после того, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его уйти в отставку в качестве решения продолжающегося политического кризиса в стране. Ожидается, что в ближайшее время президент страны пригласит все политические партии в парламенте сформировать общепартийный кабинет министров.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента и премьера уйти в отставку, однако в ответ они сформировали временный комитет министров, от участия в котором оппозиция отказалась.Премьер-министр Махинда Раджапакса на фоне широкомасштабных протестов предложил внести поправки в конституцию, чтобы создать новую администрацию, а президент Готабая Раджапакса, демонстрируя нежелание увольнять своего старшего брата, сообщил партиям, что готов создать всепартийное временное правительство, если партии смогут собрать большинство в 113 голосов в собрании, состоящем из 225 членов.
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в мире, махинда раджапакса, шри-ланка, готабая раджапакса
14:46 09.05.2022
 
Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса подал в отставку

© Pixabay / Bhikku AmithaШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Pixabay / Bhikku Amitha
Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса в понедельник подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны, сообщает издание Daily Mirror.
Отставка премьера последовала после того, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его уйти в отставку в качестве решения продолжающегося политического кризиса в стране. Ожидается, что в ближайшее время президент страны пригласит все политические партии в парламенте сформировать общепартийный кабинет министров.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
На фоне экономического кризиса оппозиция потребовала от президента и премьера уйти в отставку, однако в ответ они сформировали временный комитет министров, от участия в котором оппозиция отказалась.
Премьер-министр Махинда Раджапакса на фоне широкомасштабных протестов предложил внести поправки в конституцию, чтобы создать новую администрацию, а президент Готабая Раджапакса, демонстрируя нежелание увольнять своего старшего брата, сообщил партиям, что готов создать всепартийное временное правительство, если партии смогут собрать большинство в 113 голосов в собрании, состоящем из 225 членов.
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