https://ria.ru/20220509/orlov-1787603705.html
Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"
Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"
Губернатор Амурской области Василий Орлов пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда, который в 1941 году ушел на фронт, был тяжело ранен и вернулся в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:29
2022-05-09T10:29
2022-05-09T10:29
день победы — 2022
общество
благовещенск
амурская область
мазановский район
день победы
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда, который в 1941 году ушел на фронт, был тяжело ранен и вернулся в Благовещенск."Сегодня с супругой прошел в "Бессмертном полку". Мы несём портреты наших дедов. Я несу портрет Орлова Виктора Антоновича, это мой дед. Он призывался из Благовещенска. В 1941 году ушел на фронт, в 1944 году был тяжело ранен, после вернулся в Благовещенск. Долгие годы работал в областной прокуратуре", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Глава Приамурья добавил, что дедушка его супруги Анны – Сопронюк Андрей Евлампиевич был призван из Мазановского района, прошел всю войну, был наводчиком противотанкового оружия."Вот такие героические предки", - добавил Орлов.Всего, по данным правительства Амурской области, в регионе в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около 75 тысяч человек, в Благовещенске акция собрала около 30 тысяч человек.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, благовещенск, амурская область, мазановский район, день победы, василий орлов (губернатор)
Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"
Губернатор Амурской области Орлов прошел в "Бессмертном полку" с портретом своего деда