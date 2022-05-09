https://ria.ru/20220509/orlov-1787603705.html

Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"

Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"

Губернатор Амурской области Василий Орлов пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда, который в 1941 году ушел на фронт, был тяжело ранен и вернулся в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:29

2022-05-09T10:29

2022-05-09T10:29

день победы — 2022

общество

благовещенск

амурская область

мазановский район

день победы

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда, который в 1941 году ушел на фронт, был тяжело ранен и вернулся в Благовещенск."Сегодня с супругой прошел в "Бессмертном полку". Мы несём портреты наших дедов. Я несу портрет Орлова Виктора Антоновича, это мой дед. Он призывался из Благовещенска. В 1941 году ушел на фронт, в 1944 году был тяжело ранен, после вернулся в Благовещенск. Долгие годы работал в областной прокуратуре", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Глава Приамурья добавил, что дедушка его супруги Анны – Сопронюк Андрей Евлампиевич был призван из Мазановского района, прошел всю войну, был наводчиком противотанкового оружия."Вот такие героические предки", - добавил Орлов.Всего, по данным правительства Амурской области, в регионе в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около 75 тысяч человек, в Благовещенске акция собрала около 30 тысяч человек.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/ural-1787600115.html

благовещенск

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мазановский район

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Дарья Буймова

общество, благовещенск, амурская область, мазановский район, день победы, василий орлов (губернатор)