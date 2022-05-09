https://ria.ru/20220509/mirzieev-1787624490.html

Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей

Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей - РИА Новости, 09.05.2022

Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:12

2022-05-09T12:12

2022-05-09T12:12

день победы — 2022

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая, сообщает пресс-служба главы страны."Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, парк напоминает о последствиях войны и ценности мира.Президент Узбекистана отметил, что в такие моменты "мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством", По его мнению, их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является "великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений"."Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания", - добавил Мирзиеев.Во время посещения парка глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости", отмечает пресс-служба. Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.Мирзиеев 9 мая также навестил в Ташкенте нескольких участников Второй мировой войны, поздравил их с праздником, выразил благодарность за службу и самоотверженный труд, уточнил на своей странице в Telegram-канале замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В 2020 году в Ташкенте был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка также разместились музей славы, ряд скульптурных монументов и композиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая. В республике, по уточненным данным, сегодня проживают около 240 участников войны и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787612512.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев