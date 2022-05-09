Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/mirzieev-1787624490.html
Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей
Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей - РИА Новости, 09.05.2022
Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:12
2022-05-09T12:12
день победы — 2022
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755839663_0:108:2686:1619_1920x0_80_0_0_f6ff263b6403fb9dd89977459c672f82.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая, сообщает пресс-служба главы страны."Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, парк напоминает о последствиях войны и ценности мира.Президент Узбекистана отметил, что в такие моменты "мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством", По его мнению, их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является "великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений"."Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания", - добавил Мирзиеев.Во время посещения парка глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости", отмечает пресс-служба. Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.Мирзиеев 9 мая также навестил в Ташкенте нескольких участников Второй мировой войны, поздравил их с праздником, выразил благодарность за службу и самоотверженный труд, уточнил на своей странице в Telegram-канале замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В 2020 году в Ташкенте был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка также разместились музей славы, ряд скульптурных монументов и композиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая. В республике, по уточненным данным, сегодня проживают около 240 участников войны и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/aktsiya-1787612512.html
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755839663_0:0:2686:2015_1920x0_80_0_0_6a71f97df736cd3e1186d7c4fc72e2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
12:12 09.05.2022
 
Президент Узбекистана поздравил народ с Днем памяти и почестей

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил народ с Днем памяти и почестей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник посетил Парк Победы в Ташкенте и поздравил народ страны с Днем памяти и почестей, который отмечается в стране 9 мая, сообщает пресс-служба главы страны.
"Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, парк напоминает о последствиях войны и ценности мира.
Президент Узбекистана отметил, что в такие моменты "мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством", По его мнению, их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является "великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений".
"Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания", - добавил Мирзиеев.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:07День Победы — 2022
В Ташкенте состоялась акция "Бессмертный полк"
Во время посещения парка глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости", отмечает пресс-служба. Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.
Мирзиеев 9 мая также навестил в Ташкенте нескольких участников Второй мировой войны, поздравил их с праздником, выразил благодарность за службу и самоотверженный труд, уточнил на своей странице в Telegram-канале замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В 2020 году в Ташкенте был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка также разместились музей славы, ряд скульптурных монументов и композиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая. В республике, по уточненным данным, сегодня проживают около 240 участников войны и порядка 10 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:00
Радость, скорбь, отрицание: как соседи России отмечают День Победы
 
День Победы — 2022В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала