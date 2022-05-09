https://ria.ru/20220509/matvienko-1787586999.html

Матвиенко призвала страны СНГ помнить о подвиге предков

Матвиенко призвала страны СНГ помнить о подвиге предков - РИА Новости, 09.05.2022

Матвиенко призвала страны СНГ помнить о подвиге предков

В России призывают страны СНГ хранить героические страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном подвиге предков в Великой Отечественной войне, заявила... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:16

2022-05-09T08:16

2022-05-09T08:16

день победы — 2022

день победы

совет федерации рф

валентина матвиенко

снг

россия

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В России призывают страны СНГ хранить героические страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном подвиге предков в Великой Отечественной войне, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко"Память о Великой Отечественной войне живет в наших сердцах, переходит от поколения к поколению. Она воплощается в больших и малых свершениях, добрых делах, помогает нам выдержать испытания сегодня, когда мы вновь встали на защиту Отечества и права самим определять будущее своих стран", – говорится в поздравлении спикера с Днем Победы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко."Мы призываем народы государств-участников Содружества Независимых Государств знать и хранить героические страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном подвиге предков", – отметила Матвиенко.По ее словам, наша общая задача - пресечь возрождение страшных и бесчеловечных идей, проявить солидарность и вместе противостоять новым глобальным вызовам.Глава Совфеда подчеркнула, что праздник Победы — день радости и скорби для каждого жителя России и Белоруссии. "Народы наших стран заплатили огромную цену за Победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных граждан, разрушенные города, голод, разоренные земли", – говорится в телеграмме сенатора.Матвиенко также направила поздравления с Днем Победы парламентариям стран СНГ, Сербии, Абхазии и Южной Осетии. Слова поддержки и поздравления спикер направила в адрес руководства ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, совет федерации рф, валентина матвиенко, снг, россия