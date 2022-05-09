Матвиенко призвала страны СНГ помнить о подвиге предков
Спикер Совфеда Матвиенко призвала страны СНГ помнить о подвиге предков в войне
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В России призывают страны СНГ хранить героические страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном подвиге предков в Великой Отечественной войне, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
"Память о Великой Отечественной войне живет в наших сердцах, переходит от поколения к поколению. Она воплощается в больших и малых свершениях, добрых делах, помогает нам выдержать испытания сегодня, когда мы вновь встали на защиту Отечества и права самим определять будущее своих стран", – говорится в поздравлении спикера с Днем Победы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Мы призываем народы государств-участников Содружества Независимых Государств знать и хранить героические страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном подвиге предков", – отметила Матвиенко.
По ее словам, наша общая задача - пресечь возрождение страшных и бесчеловечных идей, проявить солидарность и вместе противостоять новым глобальным вызовам.
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Глава Совфеда подчеркнула, что праздник Победы — день радости и скорби для каждого жителя России и Белоруссии. "Народы наших стран заплатили огромную цену за Победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных граждан, разрушенные города, голод, разоренные земли", – говорится в телеграмме сенатора.