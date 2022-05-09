https://ria.ru/20220509/mask-1787600780.html

Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"

Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах" - РИА Новости, 09.05.2022

Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"

Американский предприниматель и основателя компаний SpaceX Илон Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:17

2022-05-09T10:17

2022-05-09T10:17

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основателя компаний SpaceX Илон Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"."Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - написал Маск в Twitter.За час до этого сообщения Маск "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину. Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/mask-1787479061.html

https://ria.ru/20220416/starlink-1783894730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий рогозин, владимир путин, донбасс, россия, украина, роскосмос, вооруженные силы украины