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Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах" - РИА Новости, 09.05.2022
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Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"
Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах" - РИА Новости, 09.05.2022
Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"
Американский предприниматель и основателя компаний SpaceX Илон Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:17
2022-05-09T10:17
в мире
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основателя компаний SpaceX Илон Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"."Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - написал Маск в Twitter.За час до этого сообщения Маск "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину. Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, дмитрий рогозин, владимир путин, донбасс, россия, украина, роскосмос, вооруженные силы украины
10:17 09.05.2022
 
Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"

Маск процитировал Рогозина и оставил сообщение о своей "смерти"

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основателя компаний SpaceX Илон Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах".
"Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - написал Маск в Twitter.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 10:28
Маск ответит за снабжение украинских военных связью, заявил Рогозин
За час до этого сообщения Маск "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину. Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДмитрий РогозинВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаРоскосмосВооруженные силы Украины
 
 
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