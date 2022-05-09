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Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину - РИА Новости, 09.05.2022
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Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:38
2022-05-09T16:38
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
украина
европа
страсбург
европарламент
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.Ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий."Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе... Необходимо создать то, что я бы назвал "европейским политическим сообществом". Это новая европейская организация позволила бы европейским, демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.По его словам, такая структура нужна для того, чтобы принять такие страны, как Украина, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/makron-1787666400.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, европа, страсбург, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
16:38 09.05.2022
 
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину

Глава Франции Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
"Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе... Необходимо создать то, что я бы назвал "европейским политическим сообществом". Это новая европейская организация позволила бы европейским, демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.
По его словам, такая структура нужна для того, чтобы принять такие страны, как Украина, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 16:31В мире
Макрон рассказал, сколько может длиться вступление Украины в Евросоюз
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаСтрасбургЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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