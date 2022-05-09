https://ria.ru/20220509/makron-1787667291.html
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:38
2022-05-09T16:38
2022-05-09T16:38
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
украина
европа
страсбург
европарламент
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.Ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий."Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе... Необходимо создать то, что я бы назвал "европейским политическим сообществом". Это новая европейская организация позволила бы европейским, демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.По его словам, такая структура нужна для того, чтобы принять такие страны, как Украина, которые ожидают рассмотрения заявки на вступление в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/makron-1787666400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, европа, страсбург, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину
Глава Франции Макрон призвал создать новое европейское сообщество, которое примет Украину