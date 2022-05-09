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В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до Мамаева кургана - РИА Новости, 09.05.2022
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В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до Мамаева кургана
В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до Мамаева кургана - РИА Новости, 09.05.2022
В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до Мамаева кургана
Участники "Бессмертного полка" в Волгограде поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!" , передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:35
2022-05-09T14:35
день победы — 2022
волгоград
день победы
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Участники "Бессмертного полка" в Волгограде поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!" , передает корреспондент РИА Новости с места события.Колонны "Бессмертного полка" в Волгограде стали формироваться у знаменитого дома Павлова. Тысячи человек пришли сюда с портретами своих дедов и прадедов, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. Многие пришли целыми семьями."Мы каждый год принимали участие в шествии до пандемии. И так обрадовались, что наконец-то можно выйти снова. У меня в руках портрет моего деда Мальковского Василия Ивановича. Я им очень горжусь. У него две награды: орден Красной звезды и медаль "За отвагу", - сказала волгоградка Людмила Ломанова.В 12 часов "Бессмертный полк" отправился по традиционному маршруту – от дома Павлова до Мамаева кургана. Возглавил колонну губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с портретом своего деда.Сверху у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" хорошо видно масштаб патриотической акции. По информации организаторов шествия, в "Бессмертном полку" приняли участие около 70 тысяч человек."Для меня очень важно дойти до "Родины-матери", поклониться всем защитникам Сталинграда, которые здесь захоронены", - сказал студент Андрей Бойков.
https://ria.ru/20220509/voyna-1785510582.html
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волгоград, день победы
14:35 09.05.2022
 
В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до Мамаева кургана

В Волгограде "Бессмертный полк" дошел до монумента "Родина-мать" на Мамаевом кургане

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМамаев курган в Волгограде
Мамаев курган в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Мамаев курган в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Участники "Бессмертного полка" в Волгограде поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!" , передает корреспондент РИА Новости с места события.
Колонны "Бессмертного полка" в Волгограде стали формироваться у знаменитого дома Павлова. Тысячи человек пришли сюда с портретами своих дедов и прадедов, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. Многие пришли целыми семьями.
"Мы каждый год принимали участие в шествии до пандемии. И так обрадовались, что наконец-то можно выйти снова. У меня в руках портрет моего деда Мальковского Василия Ивановича. Я им очень горжусь. У него две награды: орден Красной звезды и медаль "За отвагу", - сказала волгоградка Людмила Ломанова.
В 12 часов "Бессмертный полк" отправился по традиционному маршруту – от дома Павлова до Мамаева кургана. Возглавил колонну губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с портретом своего деда.
Сверху у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!" хорошо видно масштаб патриотической акции. По информации организаторов шествия, в "Бессмертном полку" приняли участие около 70 тысяч человек.
"Для меня очень важно дойти до "Родины-матери", поклониться всем защитникам Сталинграда, которые здесь захоронены", - сказал студент Андрей Бойков.
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