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В Южной Корее возложили цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг"

В Южной Корее возложили цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг" - РИА Новости, 09.05.2022

В Южной Корее возложили цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг"

Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники посольства и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших, возложив цветы к... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T07:17

2022-05-09T07:17

2022-05-09T07:17

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ИНЧХОН (Южная Корея), 9 мая - РИА Новости. Представители российской дипмиссии в Южной Корее, сотрудники посольства и соотечественники с семьями в День Победы почтили память павших, возложив цветы к монументу морякам с крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в южнокорейском городе Инчхон, передает корреспондент РИА Новости.В памятном мероприятии принял участие глава российской дипмиссии посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, военный атташе при посольстве РФ в Республике Корея Дмитрий Железников, почетный генконсул России в Инчхоне Чон Хён, сотрудники посольства РФ.Выступая перед собравшимися, посол призвал помнить самоотверженность и воинский подвиг моряков "Варяга", который является примером доблести, геройства и патриотизма, несмотря на трагический исход битвы."Мы помним тех, кто отдал жизни за нашу родину... по существу это была победа. Мы будем и дальше следовать начатой сегодня традиции, чтобы лишний раз закрепить в нашей памяти, в наших сердцах тех, кто, не жалея живота своего, сражался за нашу родину. Они вправе рассчитывать на то, что мы будем это помнить", - заявил посол.Российская делегация вместе с соотечественниками возложила цветы к монументу морякам "Варяга" и "Корейца" и сделала памятные фотографии.Бой у ЧемульпоРасположенное в 30 километрах от столицы местечко Чемульпо после открытия для международной торговли в 1883 году быстро стало центром притяжения интересов иностранных государств. На следующий год после установления в 1884 году дипломатических отношений между Россией и Кореей в Чемульпо было открыто вице-консульство. Служившие в морской таможне Инчхона российские подданные проектировали первую трамвайную линию до Хансона (Сеула), участвовали в возведении причала, строительстве первых в Корее зданий западного типа. В Чемульпо работало представительство морского пароходства Китайско-Восточной железной дороги, обслуживавшее рейсы в город Дальний (ныне Далянь, КНР), арендованный Россией у Цинской империи в составе Ляодунского полуострова в 1898 году. В порту Чемульпо также находились корабли Тихоокеанской эскадры и имелись собственные склады с запасом угля.Столкновение интересов России и Японии в Маньчжурии и Корее привело к войне, начавшейся в ночь на 9 февраля 1904 года нападением японских миноносцев на русскую эскадру в Порт-Артуре и блокированием бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" в Чемульпо. Российские корабли, пытаясь прорваться из Чемульпо в Порт-Артур, вступили в неравный бой с японской эскадрой в составе шести крейсеров и восьми миноносцев. За час боя русские моряки сумели уничтожить один эсминец и нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам, но и сами, понеся тяжелые потери, не смогли продолжить бой и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата и сдачи в плен, "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен.Память о подвиге "Варяга""Варяг" незадолго до окончания войны был поднят японцами и после ремонта включен в состав собственного флота, а "Кореец" отправлен на слом. Многие предметы с российских кораблей демонстрировались в качестве военных трофеев и использовались для патриотического воспитания в местных школах для японцев. В результате освобождения Кореи от японской оккупации в 1945 году большая часть реликвий перешла на хранение в муниципальный музей Инчхона. Но обрести вторую жизнь им удалось лишь после активизации российско-южнокорейских связей в начале нового столетия.Памятник крейсеру "Варяг" был установлен на инчхонской набережной спустя 100 лет после этого боя, в феврале 2004 года. Автор творения — российский скульптор Андрей Балашов. Монумент представляет собой массивный трехступенчатый постамент черно-белого цвета. На его верхнем уровне расположилась бронзовая бескозырка.

https://ria.ru/20220509/novosibirsk-1787583357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, день победы, южная корея, в мире