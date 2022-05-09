https://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 09.05.2022

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных

Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:08

2022-05-09T19:08

2022-05-09T19:45

специальная военная операция на украине

украина

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рамзан кадыров

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Восьмого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная полностью освобождена от украинских войск.По словам Филипоненко, всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Однако ВСУ продолжают обстрелы населенного пункта и близлежащих районов, добавил официальный представитель. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/lisichansk-1787573299.html

https://ria.ru/20220509/selo-1787616939.html

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донбасс

луганская народная республика

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