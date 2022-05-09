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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 09.05.2022
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:08
2022-05-09T19:45
специальная военная операция на украине
украина
попасная
лнр
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Восьмого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная полностью освобождена от украинских войск.По словам Филипоненко, всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Однако ВСУ продолжают обстрелы населенного пункта и близлежащих районов, добавил официальный представитель. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/lisichansk-1787573299.html
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украина
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украина, попасная, лнр, в мире, рамзан кадыров, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины
19:08 09.05.2022 (обновлено: 19:45 09.05.2022)
 
Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПопасная в ЛНР
Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Попасная в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и силами Российской Федерации, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Восьмого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Попасная полностью освобождена от украинских войск.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 01:05Специальная военная операция на Украине
Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, заявил посол ЛНР
По словам Филипоненко, всеми силами налаживается гуманитарная обстановка и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Однако ВСУ продолжают обстрелы населенного пункта и близлежащих районов, добавил официальный представитель.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры из освобожденного села Нижнее, где силы ЛНР водрузили копию Знамени Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР освободили село Нижнее под Лисичанском в День Победы
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПопаснаяЛНРВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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