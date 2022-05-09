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Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города - РИА Новости, 09.05.2022
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Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города
Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города - РИА Новости, 09.05.2022
Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города
Члены руководства мэрии Праги приняли в понедельник решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:50
2022-05-09T20:26
в мире
прага
чехия
иван конев
великая отечественная война (1941-1945)
чехословакия
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ПРАГА, 9 мая — РИА Новости. Члены руководства мэрии Праги приняли в понедельник решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило Чешское ТВ."Советский маршал Иван Конев уже не будет почетным гражданином Праги, которым являлся с 1945 года. Решение об этом приняли в понедельник члены руководства мэрии города", — говорится в материале.В свою очередь, в документе, который подготовил для коллег мэр Праги Зденек Гржиб в обоснование своей инициативы о лишении маршала Конева почетного статуса, решение оправдывается историческим контекстом с учетом дальнейшего развития Чехословакии. По мнению чиновника, "тогдашние власти замалчивали или односторонне интерпретировали события".Сегодняшнее решение руководства города должны рассмотреть депутаты городского совета, однако большинство из них уже заранее заявили о своей поддержке действий мэрии.Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев был удостоен статуса почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года в связи с тем, что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.В апреле 2020 года по инициативе властей района Прага 6 был отправлен в депозитарий памятник маршалу Коневу, много лет простоявший на площади Интербригады. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева, ведущей из центра города в жилые кварталы этого района.
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787663748.html
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в мире, прага, чехия, иван конев, великая отечественная война (1941-1945), чехословакия
17:50 09.05.2022 (обновлено: 20:26 09.05.2022)
 
Прага лишила маршала Конева статуса почетного гражданина города

Руководство мэрии Праги лишило маршала Конева статуса почетного гражданина города

© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 9 мая — РИА Новости. Члены руководства мэрии Праги приняли в понедельник решение о лишении советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило Чешское ТВ.
"Советский маршал Иван Конев уже не будет почетным гражданином Праги, которым являлся с 1945 года. Решение об этом приняли в понедельник члены руководства мэрии города", — говорится в материале.
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В свою очередь, в документе, который подготовил для коллег мэр Праги Зденек Гржиб в обоснование своей инициативы о лишении маршала Конева почетного статуса, решение оправдывается историческим контекстом с учетом дальнейшего развития Чехословакии. По мнению чиновника, "тогдашние власти замалчивали или односторонне интерпретировали события".
Сегодняшнее решение руководства города должны рассмотреть депутаты городского совета, однако большинство из них уже заранее заявили о своей поддержке действий мэрии.
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев был удостоен статуса почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года в связи с тем, что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.
В апреле 2020 года по инициативе властей района Прага 6 был отправлен в депозитарий памятник маршалу Коневу, много лет простоявший на площади Интербригады. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева, ведущей из центра города в жилые кварталы этого района.
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В миреПрагаЧехияИван КоневВеликая Отечественная война (1941-1945)Чехословакия
 
 
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