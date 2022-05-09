https://ria.ru/20220509/gumpomosch-1787675859.html

Милонов привез в ЛНР гуманитарную помощь

Милонов привез в ЛНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.05.2022

Милонов привез в ЛНР гуманитарную помощь

Депутат ГД Виталий Милонов привез гуманитарную помощь жителям города Первомайск Луганской народной республики и беженцам из Попасной в Донбассе на территории... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:45

2022-05-09T17:45

2022-05-09T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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виталий милонов

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первомайск (луганская область)

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов привез гуманитарную помощь жителям города Первомайск Луганской народной республики и беженцам из Попасной в Донбассе на территории которой шли бои, передает корреспондент РИА Новости из Первомайска."Я думаю, что сейчас каждый русский человек, каждый россиянин хочет сюда попасть, потому что сейчас здесь сложновато, чего греха таить. В Первомайске на границе с линией соприкосновения, по большому счету и на самой линии соприкосновения, сейчас очень жарко, и сейчас здесь большое количество людей, которые вынуждены были спасаться от неминуемой смерти со стороны вооруженных формирований Украины. Мы сюда приехали по поручению "Единой России" для того, чтобы помочь тем нуждающимся, тем людям, которые сейчас здесь находятся", - рассказал Милонов РИА Новости.Он уточнил, что привез в ДНР и ЛНР порядка 1,5 тысячи продуктовых наборов, а также средства гигиены для тех, кому они особенно необходимы. По его словам, помощь, привезенную им в Донбасс, собирали жители Санкт Петербурга."Они очень внимательно относятся к этому вопросу. Ленинградцы пережили блокаду, и для нас, жителей Петербурга, Ленинграда это особенная история, и очень много пенсионеров приносило свою помощь", - рассказал Милонов.Гумпомощь была доставлена совместно с международной волонтерской группой "Москва-Донбасс" при содействии Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220508/gumpomosch-1787562338.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

попасная

первомайск (луганская область)

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, виталий милонов, попасная, первомайск (луганская область)