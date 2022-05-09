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ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2022
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ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2022
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган
ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:36
2022-05-09T18:43
в мире
турция
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."ЕС, который отошел от своих основополагающих ценностей и находился под влиянием краткосрочной политики государств-членов, пора написать для себя новую историю с войной на Украине", - говорится в заявлении турецкого лидера по случаю Дня Европы.По его словам, процесс полного членства в ЕС, который Турция продолжает с терпением и решимостью, несмотря на всевозможные препятствия, следует поощрять конструктивным подходом.
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в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган
18:36 09.05.2022 (обновлено: 18:43 09.05.2022)
 
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган: Евросоюз отошел от своих основополагающих ценностей

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"ЕС, который отошел от своих основополагающих ценностей и находился под влиянием краткосрочной политики государств-членов, пора написать для себя новую историю с войной на Украине", - говорится в заявлении турецкого лидера по случаю Дня Европы.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:14
Британцы вспомнили историю НАТО и поддержали Путина
По его словам, процесс полного членства в ЕС, который Турция продолжает с терпением и решимостью, несмотря на всевозможные препятствия, следует поощрять конструктивным подходом.
 
В миреТурцияЕвросоюзРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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