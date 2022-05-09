https://ria.ru/20220509/erdogan-1787681714.html
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2022
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган
ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:36
2022-05-09T18:36
2022-05-09T18:43
в мире
турция
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."ЕС, который отошел от своих основополагающих ценностей и находился под влиянием краткосрочной политики государств-членов, пора написать для себя новую историю с войной на Украине", - говорится в заявлении турецкого лидера по случаю Дня Европы.По его словам, процесс полного членства в ЕС, который Турция продолжает с терпением и решимостью, несмотря на всевозможные препятствия, следует поощрять конструктивным подходом.
https://ria.ru/20220505/nato-1786924365.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган
18:36 09.05.2022 (обновлено: 18:43 09.05.2022)
ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган: Евросоюз отошел от своих основополагающих ценностей