https://ria.ru/20220509/erdogan-1787681714.html

ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган

ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.05.2022

ЕС отошел от своих основополагающих ценностей, заявил Эрдоган

ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:36

2022-05-09T18:36

2022-05-09T18:43

в мире

турция

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. ЕС отошёл от своих основополагающих ценностей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."ЕС, который отошел от своих основополагающих ценностей и находился под влиянием краткосрочной политики государств-членов, пора написать для себя новую историю с войной на Украине", - говорится в заявлении турецкого лидера по случаю Дня Европы.По его словам, процесс полного членства в ЕС, который Турция продолжает с терпением и решимостью, несмотря на всевозможные препятствия, следует поощрять конструктивным подходом.

https://ria.ru/20220505/nato-1786924365.html

турция

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган