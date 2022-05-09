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Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане
Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане - РИА Новости, 09.05.2022
Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане
Сотрудники посольства России в Казахстане во главе с послом Алексеем Бородавкиным приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:21
2022-05-09T12:21
день победы — 2022
в мире
казахстан
москва
ссср
день победы
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НУР-СУЛТАН, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Казахстане во главе с послом Алексеем Бородавкиным приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в Нур-Султане, сообщает пресс-служба дипмиссии."По случаю празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол Российской Федерации в Республике Казахстан Бородавкин, сотрудники посольства и аппарата атташе по вопросам обороны возложили венки и цветы к памятнику генералу И.В.Панфилову и 28-ми героям-панфиловцам, расположенному в городе Нур-Султане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.Поясняется, что в ходе беседы с журналистами посол подчеркнул всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, решающий вклад СССР в разгром нацизма, массовый героизм и самопожертвование бойцов Красной Армии и тружеников тыла. Отдельно глава российского дипломатического представительства остановился на неоценимом вкладе Казахстана в Победу и традициях сохранения в республике памяти о Великой Отечественной войне.В завершение беседы Бородавкин поздравил всех казахстанцев и соотечественников с Днем Победы.Сформированная летом 1941 года под Алма-Атой 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова к октябрю 1941 года заняла рубеж обороны под Москвой, близ Волоколамска, протяжением 44 километра. Четырнадцатого октября к этому рубежу прорвались ударные части вермахта – три пехотные дивизии, одна мотодивизия и одна танковая дивизия. Панфиловцы сдерживали натиск немецких дивизий, рвавшихся к Москве. Генерал Панфилов впервые широко применил систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. Он погиб на поле боя 18 ноября под Волоколамском.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, казахстан, москва, ссср, день победы
12:21 09.05.2022
 
Российские дипломаты возложили венки к памятнику Панфилову в Нур-Султане

Российские дипломаты возложили венки к памятнику генералу Панфилову в Нур-Султане

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Казахстане во главе с послом Алексеем Бородавкиным приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 героям-панфиловцам в Нур-Султане, сообщает пресс-служба дипмиссии.
"По случаю празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол Российской Федерации в Республике Казахстан Бородавкин, сотрудники посольства и аппарата атташе по вопросам обороны возложили венки и цветы к памятнику генералу И.В.Панфилову и 28-ми героям-панфиловцам, расположенному в городе Нур-Султане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Поясняется, что в ходе беседы с журналистами посол подчеркнул всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, решающий вклад СССР в разгром нацизма, массовый героизм и самопожертвование бойцов Красной Армии и тружеников тыла. Отдельно глава российского дипломатического представительства остановился на неоценимом вкладе Казахстана в Победу и традициях сохранения в республике памяти о Великой Отечественной войне.
В завершение беседы Бородавкин поздравил всех казахстанцев и соотечественников с Днем Победы.
Сформированная летом 1941 года под Алма-Атой 316-я стрелковая дивизия генерала Панфилова к октябрю 1941 года заняла рубеж обороны под Москвой, близ Волоколамска, протяжением 44 километра. Четырнадцатого октября к этому рубежу прорвались ударные части вермахта – три пехотные дивизии, одна мотодивизия и одна танковая дивизия. Панфиловцы сдерживали натиск немецких дивизий, рвавшихся к Москве. Генерал Панфилов впервые широко применил систему глубоко эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны, создал и умело использовал в бою подвижные отряды заграждения. Он погиб на поле боя 18 ноября под Волоколамском.
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