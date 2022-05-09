Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/burkov-1787618022.html
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"
Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда-ветерана и рассказал об этом в своем... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:41
2022-05-09T11:41
день победы — 2022
общество
александр бурков
елена мизулина
омская область
омск
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда-ветерана и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале.С Александром Бурковым в шествии также приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и член Совета Федерации России Елена Мизулина."Вместе с дедом Павлом Михайловичем Крутовских принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он ушёл на фронт в 1941-м. В 1943 году его как железнодорожника по приказу Сталина вернули на Урал, и он всю Великую Отечественную работал машинистом: перевозил раненых, снаряды, технику", - поделился губернатор.Александр Бурков рассказал, что дед умер, когда ему было два года, но он много узнал о нем и войне по рассказам родных."Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - написал в своем посте губернатор Омской области.В шествии принимало участие множество омичей. Среди портретов можно было заметить фотографии воинов, погибших в результате спецоперации на Украине.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/degtyarev-1787611614.html
https://ria.ru/20220509/orlov-1787603705.html
омская область
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_db5925770486afc943dff7ee874aaaa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр бурков, елена мизулина, омская область, омск, россия, совет федерации рф, день победы
11:41 09.05.2022
 
Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"

Губернатор Омской области Бурков принял участие в "Бессмертном полку" с портретом деда

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда-ветерана и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале.
С Александром Бурковым в шествии также приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и член Совета Федерации России Елена Мизулина.
"Вместе с дедом Павлом Михайловичем Крутовских принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он ушёл на фронт в 1941-м. В 1943 году его как железнодорожника по приказу Сталина вернули на Урал, и он всю Великую Отечественную работал машинистом: перевозил раненых, снаряды, технику", - поделился губернатор.
Александр Бурков рассказал, что дед умер, когда ему было два года, но он много узнал о нем и войне по рассказам родных.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции Бессмертный полк в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:03Хабаровский край
Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
"Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - написал в своем посте губернатор Омской области.
В шествии принимало участие множество омичей. Среди портретов можно было заметить фотографии воинов, погибших в результате спецоперации на Украине.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:29День Победы — 2022
Губернатор Амурской области прошел в "Бессмертном полку"
 
День Победы — 2022ОбществоАлександр БурковЕлена МизулинаОмская областьОмскРоссияСовет Федерации РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала