https://ria.ru/20220509/burkov-1787618022.html

Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"

Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Омской области принял участие в "Бессмертном полку"

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда-ветерана и рассказал об этом в своем... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:41

2022-05-09T11:41

2022-05-09T11:41

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общество

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ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего деда-ветерана и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале.С Александром Бурковым в шествии также приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и член Совета Федерации России Елена Мизулина."Вместе с дедом Павлом Михайловичем Крутовских принял участие в шествии "Бессмертного полка". Он ушёл на фронт в 1941-м. В 1943 году его как железнодорожника по приказу Сталина вернули на Урал, и он всю Великую Отечественную работал машинистом: перевозил раненых, снаряды, технику", - поделился губернатор.Александр Бурков рассказал, что дед умер, когда ему было два года, но он много узнал о нем и войне по рассказам родных."Горжусь дедом, его подвигом и Великой Победой над фашизмом! Он боролся с нацистами и вместе с советским народом защитил страну от захватчиков. Дело наших дедов и прадедов сейчас продолжают российские военные - достойные потомки поколения победителей", - написал в своем посте губернатор Омской области.В шествии принимало участие множество омичей. Среди портретов можно было заметить фотографии воинов, погибших в результате спецоперации на Украине.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

общество, александр бурков, елена мизулина, омская область, омск, россия, совет федерации рф, день победы