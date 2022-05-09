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В Братиславе почтили память погибших красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2022
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В Братиславе почтили память погибших красноармейцев
В Братиславе почтили память погибших красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2022
В Братиславе почтили память погибших красноармейцев
Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии почтили в понедельник 9 мая память воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:45
2022-05-09T18:09
день победы — 2022
в мире
словакия
братислава
день победы
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии почтили в понедельник 9 мая память воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение республики от нацистов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Виталий Житнюк."В понедельник 9 мая на военно-мемориальном комплексе "Славин" в центре Братиславы сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии возложили венки, почтив память 63 815 советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за свободу словацкого народа", - сказал Житнюк.Днем ранее, по словам Житнюка, у памятника красноармейцев на мемориале "Славин" состоялась акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие как проживающие в республике россияне, так и местные граждане.Кроме того, жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, добавил Житнюк.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, словакия, братислава, день победы
17:45 09.05.2022 (обновлено: 18:09 09.05.2022)
 
В Братиславе почтили память погибших красноармейцев

В Братиславе почтили память погибших за освобождение Словакии красноармейцев

© Фото : Посольство Российской Федерации в Словацкой РеспубликеСотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана возложили венки на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе
Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана возложили венки на военно-мемориальном комплексе Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии почтили в понедельник 9 мая память воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение республики от нацистов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Виталий Житнюк.
"В понедельник 9 мая на военно-мемориальном комплексе "Славин" в центре Братиславы сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии возложили венки, почтив память 63 815 советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за свободу словацкого народа", - сказал Житнюк.
Днем ранее, по словам Житнюка, у памятника красноармейцев на мемориале "Славин" состоялась акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие как проживающие в республике россияне, так и местные граждане.
Кроме того, жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, добавил Житнюк.
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