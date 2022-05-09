https://ria.ru/20220509/bratislava-1787675730.html

В Братиславе почтили память погибших красноармейцев

В Братиславе почтили память погибших красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2022

В Братиславе почтили память погибших красноармейцев

Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии почтили в понедельник 9 мая память воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:45

2022-05-09T17:45

2022-05-09T18:09

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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии почтили в понедельник 9 мая память воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение республики от нацистов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Виталий Житнюк."В понедельник 9 мая на военно-мемориальном комплексе "Славин" в центре Братиславы сотрудники посольств России, Белоруссии и Казахстана в Словакии возложили венки, почтив память 63 815 советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за свободу словацкого народа", - сказал Житнюк.Днем ранее, по словам Житнюка, у памятника красноармейцев на мемориале "Славин" состоялась акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие как проживающие в республике россияне, так и местные граждане.Кроме того, жители многих населенных пунктов Словакии почтили в эти майские дни память погибших за освобождение республики воинов Красной Армии, добавил Житнюк.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, братислава, день победы