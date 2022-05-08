https://ria.ru/20220508/vklad-1787456957.html

Американцам напомнили о роли СССР в победе над фашизмом

Американцам напомнили о роли СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2022

Американцам напомнили о роли СССР в победе над фашизмом

Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:51

2022-05-08T03:51

2022-05-08T13:08

в мире

германия

сша

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель газеты The Washington Times Тодд Вуд."Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка — вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее", — указывает он.По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР."Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие", — отмечает Тодд Вуд.Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около девяти миллионов солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. "Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией", — призывает обозреватель издания.Как ранее заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, США пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. "При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о "советской оккупации", — подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220208/pobeda-1771590358.html

https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html

германия

сша

ссср

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в мире, германия, сша, ссср, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, леонид слуцкий (политик)