03:51 08.05.2022 (обновлено: 13:08 08.05.2022)
Американцам напомнили о роли СССР в победе над фашизмом
Обозреватель Тодд Вуд напомнил американцам о роли СССР в победе над фашистской Германией
© РИА Новости / Петр Бернштейн / Перейти в фотобанкСоветские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
Советские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представление американцев о том, что США одолели гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне без посторонней помощи, неверно и некорректно, Запад должен признать вклад СССР в победу над фашизмом, пишет в своей статье обозреватель газеты The Washington Times Тодд Вуд.
"Одна из причин заключается в том, что в наших деградирующих школах американскую молодежь плохо учат истории. Там, похоже, предпочтение отдается феминологии и прочим расплывчатым предметам, которые преподают в соответствии с какими-то неясными планами и тайными замыслами университетских преподавателей левого толка — вместо того, чтобы обучать чтению, письму, истории и так далее", — указывает он.
По словам обозревателя, американцы даже не в состоянии представить себе масштабы потерь, понесенных СССР.
"Можно с уверенностью сказать, что антигитлеровской коалиции было бы гораздо сложнее победить фашистскую Германию без тех огромных усилий и человеческих жизней, принесенных в жертву Советским Союзом. И действительно, в качестве доказательства можно было бы сказать, что добиться таких же результатов можно было бы, только применив против Германии ядерное оружие", — отмечает Тодд Вуд.
Как пишет автор, в боях с советскими войсками Германия потеряла около девяти миллионов солдат, поэтому само существование Восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам. "Я лишь хочу сказать, что Запад должен признать тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашистской Германией", — призывает обозреватель издания.
Как ранее заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, США пытались замалчивать решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. "При этом фактически поощрялись русофобы в Прибалтике и Восточной Европе, где проводились марши пособников нацистов, вводились запреты георгиевских лент и лилась ложь о "советской оккупации", — подчеркнул он.
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