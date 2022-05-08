Рейтинг@Mail.ru
Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220508/veteran-1787541777.html
Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль
Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль - РИА Новости, 08.05.2022
Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль
Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова, который вместе с РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:47
2022-05-08T18:51
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787541614_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_dc8218cc589211dda48bbeecb00e5999.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова, который вместе с 2 дочерями, внучкой и правнуком живет в селе Татариново, сообщает пресс-служба облправительства.Фронтовику, награжденному медалями "За победу над Германией", "За оборону Москвы", "За отвагу", орденом "Великой Отечественной войны II степени" 28 июля исполнится 100 лет. Губернатор поздравил Василия Никитовича с Днём Победы и передал ему новую машину взамен старой, которую он получил в 2011 году к 70-летию Битвы за Москву."Василий Никитович, сегодня таких как вы, кто прошёл всю войну – единицы. Поэтому для меня особенная честь поздравить с приближающейся 77-й годовщиной Победы легендарного человека, который воевал за всех нас. У вас в этом году юбилей, и мы, конечно, не могли не откликнуться на вашу просьбу о замене автомобиля на новый. За 11 лет техника износилась, поэтому примите от Подмосковья, от всего сердца новую машину", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
https://ria.ru/20220508/vorobev-1787536590.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787541614_116:0:2392:1707_1920x0_80_0_0_f16cb0c1e11ea1ccedcf382b615721df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
18:47 08.05.2022 (обновлено: 18:51 08.05.2022)
 

Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль

© Фото пресс-службы правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова
© Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова, который вместе с 2 дочерями, внучкой и правнуком живет в селе Татариново, сообщает пресс-служба облправительства.
Фронтовику, награжденному медалями "За победу над Германией", "За оборону Москвы", "За отвагу", орденом "Великой Отечественной войны II степени" 28 июля исполнится 100 лет. Губернатор поздравил Василия Никитовича с Днём Победы и передал ему новую машину взамен старой, которую он получил в 2011 году к 70-летию Битвы за Москву.
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 18:02Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
"Василий Никитович, сегодня таких как вы, кто прошёл всю войну – единицы. Поэтому для меня особенная честь поздравить с приближающейся 77-й годовщиной Победы легендарного человека, который воевал за всех нас. У вас в этом году юбилей, и мы, конечно, не могли не откликнуться на вашу просьбу о замене автомобиля на новый. За 11 лет техника износилась, поэтому примите от Подмосковья, от всего сердца новую машину", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала