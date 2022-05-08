18:47 08.05.2022 (обновлено: 18:51 08.05.2022)
Воробьев передал ветерану Великой Отечественной войны новый автомобиль
© Фото пресс-службы правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова
© Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны Василия Никитовича Канунникова, который вместе с 2 дочерями, внучкой и правнуком живет в селе Татариново, сообщает пресс-служба облправительства.
Фронтовику, награжденному медалями "За победу над Германией", "За оборону Москвы", "За отвагу", орденом "Великой Отечественной войны II степени" 28 июля исполнится 100 лет. Губернатор поздравил Василия Никитовича с Днём Победы и передал ему новую машину взамен старой, которую он получил в 2011 году к 70-летию Битвы за Москву.
"Василий Никитович, сегодня таких как вы, кто прошёл всю войну – единицы. Поэтому для меня особенная честь поздравить с приближающейся 77-й годовщиной Победы легендарного человека, который воевал за всех нас. У вас в этом году юбилей, и мы, конечно, не могли не откликнуться на вашу просьбу о замене автомобиля на новый. За 11 лет техника износилась, поэтому примите от Подмосковья, от всего сердца новую машину", - приводятся в сообщении слова Воробьева.