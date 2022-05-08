https://ria.ru/20220508/veteran-1787470557.html

Ветеран Великой Отечественной войны: бандеровцев надо уничтожать

Ветеран Великой Отечественной войны: бандеровцев надо уничтожать - РИА Новости, 08.05.2022

Ветеран Великой Отечественной войны: бандеровцев надо уничтожать

Бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся", как это было после окончания Великой Отечественной войны, рассказала в интервью РИА Новости живущая в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:05

2022-05-08T09:05

2022-05-08T09:12

общество

абхазия

украина

германия

великая отечественная война (1941-1945)

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СУХУМ, 8 мая - РИА Новости. Бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся", как это было после окончания Великой Отечественной войны, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет."Их (бандеровцев - ред.) тогда надо было уничтожать. Их и сейчас надо уничтожать. Думаете, их сейчас уничтожат? Их не уничтожат. Отпустят, как пленных. Разбредутся опять и будут", - сказала она.Валентина Шульгина уверена, что главной причиной зарождения нацизма на Украине является допущенная советскими властями ошибка, из-за которой бандеровцы остались живы. "Их не уничтожали - распустили, разошлись, разбежались. А сейчас они поняли, что надо опять начинать то, что было. Вот и начали. Они разбрелись по всему Союзу, по всей Украине и творят, что хотят", - отметила ветеран.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20220507/veteran-1787351441.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784487357.html

абхазия

украина

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, абхазия, украина, германия, великая отечественная война (1941-1945)