09:05 08.05.2022 (обновлено: 09:12 08.05.2022)
Ветеран Великой Отечественной войны: бандеровцев надо уничтожать
Ветеран Великой Отечественной войны Шульгина: бандеровцев надо уничтожать
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина. Архивное фото
СУХУМ, 8 мая - РИА Новости. Бандеровцев надо уничтожать, иначе они "разбредутся", как это было после окончания Великой Отечественной войны, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет.
"Их (бандеровцев - ред.) тогда надо было уничтожать. Их и сейчас надо уничтожать. Думаете, их сейчас уничтожат? Их не уничтожат. Отпустят, как пленных. Разбредутся опять и будут", - сказала она.
Валентина Шульгина уверена, что главной причиной зарождения нацизма на Украине является допущенная советскими властями ошибка, из-за которой бандеровцы остались живы. "Их не уничтожали - распустили, разошлись, разбежались. А сейчас они поняли, что надо опять начинать то, что было. Вот и начали. Они разбрелись по всему Союзу, по всей Украине и творят, что хотят", - отметила ветеран.
Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.