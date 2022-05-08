08:13 08.05.2022 (обновлено: 12:06 08.05.2022)
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter
Илон Маск предупредил сотрудников Twitter о повышении стандартов работы
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения им сервиса.
"Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но (это. — Прим. ред.) куда меньше, чем я требую от себя", — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.
Ранее он говорил, что если приобретение Twitter состоится, то компания будет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".
Ранее Twitter Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).