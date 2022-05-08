Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/twitter-1787466048.html
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter - РИА Новости, 08.05.2022
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:13
2022-05-08T12:06
технологии
twitter
tesla motors
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения им сервиса."Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но (это. — Прим. ред.) куда меньше, чем я требую от себя", — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.Ранее он говорил, что если приобретение Twitter состоится, то компания будет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".Ранее Twitter Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).
https://ria.ru/20220507/twitter-1787409885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_41ca73cb579f2e1c877e0490caa73049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, twitter, tesla motors, илон маск
08:13 08.05.2022 (обновлено: 12:06 08.05.2022)
 
Илон Маск рассказал, как изменится Twitter

Илон Маск предупредил сотрудников Twitter о повышении стандартов работы

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения им сервиса.
"Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но (это. — Прим. ред.) куда меньше, чем я требую от себя", — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.
Ранее он говорил, что если приобретение Twitter состоится, то компания будет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".
Ранее Twitter Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 17:14
Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter
 
ТехнологииTwitterTesla motorsИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала