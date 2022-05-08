https://ria.ru/20220508/twitter-1787466048.html

Илон Маск рассказал, как изменится Twitter

Илон Маск рассказал, как изменится Twitter - РИА Новости, 08.05.2022

Илон Маск рассказал, как изменится Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:13

2022-05-08T08:13

2022-05-08T12:06

технологии

twitter

tesla motors

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил о повышении стандартов работы для сотрудников Twitter после приобретения им сервиса."Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но (это. — Прим. ред.) куда меньше, чем я требую от себя", — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.Ранее он говорил, что если приобретение Twitter состоится, то компания будет "суперсфокусирована на хардкорной инженерии ПО, дизайне, информационной безопасности и серверном оснащении".Ранее Twitter Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).

https://ria.ru/20220507/twitter-1787409885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, twitter, tesla motors, илон маск