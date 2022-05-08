https://ria.ru/20220508/taliban-1787475518.html
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2022
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:58
2022-05-08T09:58
2022-05-08T11:05
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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана."Боевики Талибан* всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесосполосу поблизости", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстрел был произведен из провинции Тахор."На территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал", - добавил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, талибан, оон
09:58 08.05.2022 (обновлено: 11:05 08.05.2022)
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
Источник: боевики "Талибана"* выпустили семь ракет по Фархорскому району Таджикистана