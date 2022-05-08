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Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2022
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Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2022
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:58
2022-05-08T11:05
в мире
таджикистан
талибан
оон
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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана."Боевики Талибан* всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесосполосу поблизости", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстрел был произведен из провинции Тахор."На территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал", - добавил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, таджикистан, талибан, оон
09:58 08.05.2022 (обновлено: 11:05 08.05.2022)
 
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник

Источник: боевики "Талибана"* выпустили семь ракет по Фархорскому району Таджикистана

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПограничники на Таджикско-афганской границе
Пограничники на Таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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Пограничники на Таджикско-афганской границе. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.
"Боевики Талибан* всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесосполосу поблизости", - сказал собеседник агентства.
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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По его словам, обстрел был произведен из провинции Тахор.
"На территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал", - добавил он.
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В миреТаджикистанТалибанООН
 
 
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