https://ria.ru/20220508/taliban-1787475518.html

Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник

Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2022

Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник

Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:58

2022-05-08T09:58

2022-05-08T11:05

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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Боевики движения "Талибан"* в субботу выпустили семь ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана."Боевики Талибан* всего выпустили семь ракет, из них четыре снаряда попали в реку Пяндж, еще три упали в лесосполосу поблизости", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстрел был произведен из провинции Тахор."На территории Таджикистана в ходе обстрела никто не пострадал", - добавил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/afganistan-1751873403.html

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таджикистан

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, талибан, оон