https://ria.ru/20220508/spetsoperatsiya-1787563585.html

День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев

День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев - РИА Новости, 08.05.2022

День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев

К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении доставленных на Украину вооружений и техники США в районе населенного пункта Соледар, российские средства... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T22:24

2022-05-08T22:24

2022-05-08T22:24

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

сергей шойгу

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении доставленных на Украину вооружений и техники США в районе населенного пункта Соледар, российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный.Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.Тем временем, телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели.Ход операцииВ ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", кроме того, российская авиация уничтожила корвет ВМС Украины проекта 1241, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Днем 8 мая Минобороны РФ обнародовало кадры пуска сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины. В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт.Кроме того, в воскресенье вооруженные силы РФ уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США в районе населенного пункта Соледар. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила в воскресенье 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожила 380 националистов, вывела из строя 38 единиц военной техники.По данным Министерства обороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.Пленные командиры ВСУ из "Азовстали" дали показанияВысший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.В частности, Кормянков рассказал, что иностранные наемники служили в морской пехоте Украины, спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Кроме того, по его словам, нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады.НаградыМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину, сообщили журналистам в воскресенье в военном ведомстве.Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ. Звания героев России были присвоены военнослужащим указом президента РФ Владимира Путина.Возвращение дипломатов США, визиты западного руководства в КиевВ воскресенье телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели. Позже Госдеп США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о прибытии в Киев накануне 9 мая группы американских дипломатов.В воскресенье в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо и поднял флаг страны над посольством. Также Киев посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович.Кроме того, с не анонсированным ранее визитом Украину посетила первая леди США Джилл Байден, она встретилась с супругой Владимира Зеленского Еленой.Тем временем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют украинской стороне разведданные, для достижения Киевом успехов в боевых действиях против России.СанкцииАгентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии.Между тем, Госдеп США сообщил о введении новых антироссийских санкций. В частности, ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников. Под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний. Новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, ограничениям подверглись также власти Донецкой и Луганской народных республик.Кроме того, власти США предписали завершить сделки с Первым каналом, "Россией-1" и НТВ до 7 июня. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в РФ, аудиторских - до 20 августа.

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оружие НАТО в квартире, которая была огневой точкой украинских силовиков Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе. Отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор», разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии. Видео: РИА Новости 2022-05-08T22:24 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь конашенков, сергей шойгу, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, военно-морские силы украины