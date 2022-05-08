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День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/spetsoperatsiya-1787563585.html
День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев
День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев - РИА Новости, 08.05.2022
День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев
К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении доставленных на Украину вооружений и техники США в районе населенного пункта Соледар, российские средства... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:24
2022-05-08T22:24
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
сергей шойгу
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении доставленных на Украину вооружений и техники США в районе населенного пункта Соледар, российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный.Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.Тем временем, телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели.Ход операцииВ ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", кроме того, российская авиация уничтожила корвет ВМС Украины проекта 1241, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Днем 8 мая Минобороны РФ обнародовало кадры пуска сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины. В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт.Кроме того, в воскресенье вооруженные силы РФ уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США в районе населенного пункта Соледар. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила в воскресенье 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожила 380 националистов, вывела из строя 38 единиц военной техники.По данным Министерства обороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.Пленные командиры ВСУ из "Азовстали" дали показанияВысший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.В частности, Кормянков рассказал, что иностранные наемники служили в морской пехоте Украины, спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Кроме того, по его словам, нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады.НаградыМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину, сообщили журналистам в воскресенье в военном ведомстве.Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ. Звания героев России были присвоены военнослужащим указом президента РФ Владимира Путина.Возвращение дипломатов США, визиты западного руководства в КиевВ воскресенье телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели. Позже Госдеп США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о прибытии в Киев накануне 9 мая группы американских дипломатов.В воскресенье в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо и поднял флаг страны над посольством. Также Киев посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович.Кроме того, с не анонсированным ранее визитом Украину посетила первая леди США Джилл Байден, она встретилась с супругой Владимира Зеленского Еленой.Тем временем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют украинской стороне разведданные, для достижения Киевом успехов в боевых действиях против России.СанкцииАгентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии.Между тем, Госдеп США сообщил о введении новых антироссийских санкций. В частности, ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников. Под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний. Новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, ограничениям подверглись также власти Донецкой и Луганской народных республик.Кроме того, власти США предписали завершить сделки с Первым каналом, "Россией-1" и НТВ до 7 июня. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в РФ, аудиторских - до 20 августа.
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
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украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
Оружие НАТО в квартире, которая была огневой точкой украинских силовиков
Квартиру, которую украинские силовики переоборудовали под огневую точку, с натовским оружием внутри, обнаружили военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в освобожденном городе Рубежное в Донбассе. Отходя, украинские силовики оставили в квартире большое количество оружия образца НАТО, в том числе польские ручные противотанковые гранатометы РПГ-76, гранатометы «Матадор», разработанные в Израиле, шведские гранатометы АТ-4, гранатомет М-72, произведенный в США, испанский гранатомет С-90, а также мины калибром 60 мм, произведенные в Сербии. Видео: РИА Новости
2022-05-08T22:24
true
PT2M20S
Обнаружение замаскированного склада с оружием ВСУ в Херсонской области
Командир роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха после встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами, сотнями гранат, а также рассказал о планах киевских властей организовать диверсии в тылу российских военных на освобожденных территориях Херсонщины, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-08T22:24
true
PT1M14S
Бывшие участники боевых действий в Донбассе с судимостью
Задержанные в Харьковской области бывшие участники боевых действий в Донбассе рассказали, что украинские военкоматы набирали в ряды украинской армии для участия в карательных операциях против мирного населения Донбасса в том числе алкоголиков, наркоманов, судимых и психически нездоровых людей.
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игорь конашенков, сергей шойгу, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, военно-морские силы украины
22:24 08.05.2022
 
День 74-й: уничтожение оружия США на Украине, возвращение дипломатов в Киев

День 74-й: ВС России уничтожают оружие США на Украине, дипломаты возвращаются в Киев

© РИА НовостиВоеннослужащие разведгруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России работают на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие разведгруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России работают на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
Военнослужащие разведгруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России работают на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении доставленных на Украину вооружений и техники США в районе населенного пункта Соледар, российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный.
Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
Тем временем, телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели.

Ход операции

В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", кроме того, российская авиация уничтожила корвет ВМС Украины проекта 1241, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Днем 8 мая Минобороны РФ обнародовало кадры пуска сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины. В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт.
Кроме того, в воскресенье вооруженные силы РФ уничтожили доставленные на Украину вооружения и технику США в районе населенного пункта Соледар. Российские средства ПВО в течение дня сбили один украинский штурмовик Су-25, беспилотник "Байрактар" у острова Змеиный и два других беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила в воскресенье 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожила 380 националистов, вывела из строя 38 единиц военной техники.
По данным Министерства обороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

Пленные командиры ВСУ из "Азовстали" дали показания

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
В частности, Кормянков рассказал, что иностранные наемники служили в морской пехоте Украины, спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Кроме того, по его словам, нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.
Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады.

Награды

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину, сообщили журналистам в воскресенье в военном ведомстве.
Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ. Звания героев России были присвоены военнослужащим указом президента РФ Владимира Путина.
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову
Министр обороны России вручает медаль Золотая Звезда подполковнику Дмитрию Литвинову - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову

Возвращение дипломатов США, визиты западного руководства в Киев

В воскресенье телеканал CBS сообщил, что американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели. Позже Госдеп США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о прибытии в Киев накануне 9 мая группы американских дипломатов.
В воскресенье в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо и поднял флаг страны над посольством. Также Киев посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Кроме того, с не анонсированным ранее визитом Украину посетила первая леди США Джилл Байден, она встретилась с супругой Владимира Зеленского Еленой.
Тем временем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют украинской стороне разведданные, для достижения Киевом успехов в боевых действиях против России.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeМинистр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве

Санкции

Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии.
Между тем, Госдеп США сообщил о введении новых антироссийских санкций. В частности, ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников. Под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний. Новые визовые ограничения коснулись 2,6 тысячи военных РФ, ограничениям подверглись также власти Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, власти США предписали завершить сделки с Первым каналом, "Россией-1" и НТВ до 7 июня. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в РФ, аудиторских - до 20 августа.
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 08:00
США отменили встречу на Эльбе
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковСергей ШойгуРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАВоенно-морские силы Украины
 
 
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