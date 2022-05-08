https://ria.ru/20220508/pobeda-1787523283.html
Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы
Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы
Тем, кто укрывает или переиначивает правду о вкладе Советского Союза в борьбу с нацизмом во время Второй Мировой войны, воздастся, рассказал в кулуарах... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:58
2022-05-08T15:58
2022-05-08T15:58
день победы — 2022
общество
россия
украина
музей победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Тем, кто укрывает или переиначивает правду о вкладе Советского Союза в борьбу с нацизмом во время Второй Мировой войны, воздастся, рассказал в кулуарах корреспонденту РИА Новости глава Музея Победы Александр Школьник."Им воздастся. Потому что нельзя, так сказать, идти против истины, против правды. Как раз потому что главную свою миссию по уничтожению во Второй Мировой войне нацизма все-таки осуществил наш советский солдат. И эта правда, она никуда не может деться. Ее можно спрятать, ее можно скрыть, можно переиначить эти события. Но, тем не менее, есть документы, есть свидетельства, есть все дорогие ветераны, которые могут подтвердить лично о том, что наш вклад был основной", - подчеркнул Школьник.Глава Музея Победы отметил, что то, что происходит сегодня в мире - это естественная ситуация. Так как никому не нужна сильная, огромная и мощная Россия. Поэтому РФ пытаются дискредитировать во всем мире не только касательно Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны, но и проводимой спецоперации в Украине."Но думаю, что правда всегда восторжествует. Добро всегда побеждало и победит в очередной раз зло", - добавил Школьник.
https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, музей победы, великая отечественная война (1941-1945)
Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы
Глава Музея Победы Школьник об отношении Запада ко Дню Победы: им воздастся
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Тем, кто укрывает или переиначивает правду о вкладе Советского Союза в борьбу с нацизмом во время Второй Мировой войны, воздастся, рассказал в кулуарах корреспонденту РИА Новости глава Музея Победы Александр Школьник.
"Им воздастся. Потому что нельзя, так сказать, идти против истины, против правды. Как раз потому что главную свою миссию по уничтожению во Второй Мировой войне нацизма все-таки осуществил наш советский солдат. И эта правда, она никуда не может деться. Ее можно спрятать, ее можно скрыть, можно переиначить эти события. Но, тем не менее, есть документы, есть свидетельства, есть все дорогие ветераны, которые могут подтвердить лично о том, что наш вклад был основной", - подчеркнул Школьник.
Глава Музея Победы
отметил, что то, что происходит сегодня в мире - это естественная ситуация. Так как никому не нужна сильная, огромная и мощная Россия
. Поэтому РФ пытаются дискредитировать во всем мире не только касательно Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны, но и проводимой спецоперации в Украине
.
"Но думаю, что правда всегда восторжествует. Добро всегда побеждало и победит в очередной раз зло", - добавил Школьник.