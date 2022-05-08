https://ria.ru/20220508/pobeda-1787523283.html

Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы

Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2022

Глава Музея Победы прокомментировал отношение Запада ко Дню Победы

Тем, кто укрывает или переиначивает правду о вкладе Советского Союза в борьбу с нацизмом во время Второй Мировой войны, воздастся, рассказал в кулуарах... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:58

2022-05-08T15:58

2022-05-08T15:58

день победы — 2022

общество

россия

украина

музей победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Тем, кто укрывает или переиначивает правду о вкладе Советского Союза в борьбу с нацизмом во время Второй Мировой войны, воздастся, рассказал в кулуарах корреспонденту РИА Новости глава Музея Победы Александр Школьник."Им воздастся. Потому что нельзя, так сказать, идти против истины, против правды. Как раз потому что главную свою миссию по уничтожению во Второй Мировой войне нацизма все-таки осуществил наш советский солдат. И эта правда, она никуда не может деться. Ее можно спрятать, ее можно скрыть, можно переиначить эти события. Но, тем не менее, есть документы, есть свидетельства, есть все дорогие ветераны, которые могут подтвердить лично о том, что наш вклад был основной", - подчеркнул Школьник.Глава Музея Победы отметил, что то, что происходит сегодня в мире - это естественная ситуация. Так как никому не нужна сильная, огромная и мощная Россия. Поэтому РФ пытаются дискредитировать во всем мире не только касательно Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны, но и проводимой спецоперации в Украине."Но думаю, что правда всегда восторжествует. Добро всегда побеждало и победит в очередной раз зло", - добавил Школьник.

https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

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Дарья Буймова

общество, россия, украина, музей победы, великая отечественная война (1941-1945)