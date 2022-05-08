https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html

Welt: Россия нашла способ обойти "нефтяные" санкции Евросоюза

Welt: Россия нашла способ обойти "нефтяные" санкции Евросоюза - РИА Новости, 08.05.2022

Welt: Россия нашла способ обойти "нефтяные" санкции Евросоюза

Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:28

2022-05-08T16:28

2022-05-08T17:15

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роттердам

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.Репортер напомнил, что 8 апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, запрещающий почти трем тысячам российских судов заходить в европейские порты. При этом членам Евросоюза разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений не идет и речи, заявил автор."Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты", — уточнил Ветцель.По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых — под греческим флагом. То есть по сравнению с прошлым годом республика втрое увеличила долю в транспортировке российской нефти.Как утверждает Welt, Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Эта мера должна войти в шестой пакет санкций.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220507/turizm-1787416117.html

https://ria.ru/20220507/evropa-1787433458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, россия, греция, welt, евросоюз, роснефть, роттердам, цены на нефть