16:28 08.05.2022 (обновлено: 17:15 08.05.2022)
Welt: Россия нашла способ обойти "нефтяные" санкции Евросоюза
Обозреватель Welt Ветцель: Греция помогает России обойти "нефтяные" санкции Евросоюза
© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.
Репортер напомнил, что 8 апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, запрещающий почти трем тысячам российских судов заходить в европейские порты. При этом членам Евросоюза разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений не идет и речи, заявил автор.
По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.
По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых — под греческим флагом. То есть по сравнению с прошлым годом республика втрое увеличила долю в транспортировке российской нефти.
Как утверждает Welt, Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Эта мера должна войти в шестой пакет санкций.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.