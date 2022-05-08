https://ria.ru/20220508/natsizm-1787492887.html
Путин призвал не допустить возрождения нацизма
Путин призвал не допустить возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022
Путин призвал не допустить возрождения нацизма
Президент России Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:06
2022-05-08T12:06
2022-05-08T12:15
день победы — 2022
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран, сообщает пресс-служба Кремля."Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – говорится в сообщении.Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество
12:06 08.05.2022 (обновлено: 12:15 08.05.2022)
Путин призвал не допустить возрождения нацизма
Президент Путин назвал долгом россиян не допустить возрождения нацизма
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – говорится в сообщении.
Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.