https://ria.ru/20220508/natsizm-1787492887.html

Путин призвал не допустить возрождения нацизма

Путин призвал не допустить возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022

Путин призвал не допустить возрождения нацизма

Президент России Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:06

2022-05-08T12:06

2022-05-08T12:15

день победы — 2022

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран, сообщает пресс-служба Кремля."Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – говорится в сообщении.Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество