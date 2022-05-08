https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html

Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России

Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России - РИА Новости, 08.05.2022

Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России

Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат никогда нельзя забывать, говорится в поздравлении ветеранов главного раввин России РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:37

2022-05-08T11:37

2022-05-08T11:37

день победы — 2022

религия

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат никогда нельзя забывать, говорится в поздравлении ветеранов главного раввин России Берл Лазара накануне Дня Победы."Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, а нас, евреев, от поголовного истребления. Все мы – в том числе наши дети, наши внуки, даже те, кто только что родился – обязаны жизнью солдатам Победы", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Лазар отметил, что очень важно помнить уроки Великой Отечественной войны, "причины того ужаса, который принес на землю нацизм"."Отцы должны каждый год снова рассказывать детям, деды внукам: это должно стать обязательной частью воспитания детей в каждом доме! Да и в школьных программах надо больше рассказывать о той страшной войне, о Холокосте, о бессмертном подвиге тех, кто остановил, а затем и разгромил нацизм. Надо, чтобы наши дети и внуки, все жители планеты всегда помнили, как опасна идеология фашизма, как важно взаимопонимание и взаимное уважение между народами, между представителями разных культур, разных традиций", - говорится в поздравлении.Раввин подчеркнул, что без мира на планете не может быть мира в доме и в стране: и каждый обязан делать все, чтобы воцарился мир."Это священный долг перед теми, кто разгромил нацизм и водрузил знамя Победы над рейхстагом. И это наш долг перед собственными детьми и внуками, перед всеми будущими поколениями!" - отметил раввин.

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, великая отечественная война (1941-1945), день победы