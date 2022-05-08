Рейтинг@Mail.ru
Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html
Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России
Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России - РИА Новости, 08.05.2022
Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России
Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат никогда нельзя забывать, говорится в поздравлении ветеранов главного раввин России РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:37
2022-05-08T11:37
день победы — 2022
религия
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:245:2983:1922_1920x0_80_0_0_11d14fea3b7942eae39f1f7f8637b0f3.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат никогда нельзя забывать, говорится в поздравлении ветеранов главного раввин России Берл Лазара накануне Дня Победы."Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, а нас, евреев, от поголовного истребления. Все мы – в том числе наши дети, наши внуки, даже те, кто только что родился – обязаны жизнью солдатам Победы", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Лазар отметил, что очень важно помнить уроки Великой Отечественной войны, "причины того ужаса, который принес на землю нацизм"."Отцы должны каждый год снова рассказывать детям, деды внукам: это должно стать обязательной частью воспитания детей в каждом доме! Да и в школьных программах надо больше рассказывать о той страшной войне, о Холокосте, о бессмертном подвиге тех, кто остановил, а затем и разгромил нацизм. Надо, чтобы наши дети и внуки, все жители планеты всегда помнили, как опасна идеология фашизма, как важно взаимопонимание и взаимное уважение между народами, между представителями разных культур, разных традиций", - говорится в поздравлении.Раввин подчеркнул, что без мира на планете не может быть мира в доме и в стране: и каждый обязан делать все, чтобы воцарился мир."Это священный долг перед теми, кто разгромил нацизм и водрузил знамя Победы над рейхстагом. И это наш долг перед собственными детьми и внуками, перед всеми будущими поколениями!" - отметил раввин.
https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c4b0567b12d6120987d8f8909744bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, великая отечественная война (1941-1945), день победы
11:37 08.05.2022
 
Победа над нацизмом спасла мир от рабства, заявил главный раввин России

Главный раввин России Берл Лазар: победа над нацизмом спасла народы мира от рабства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, о подвиге советских солдат никогда нельзя забывать, говорится в поздравлении ветеранов главного раввин России Берл Лазара накануне Дня Победы.
"Победа над нацизмом спасла народы мира от рабства, а нас, евреев, от поголовного истребления. Все мы – в том числе наши дети, наши внуки, даже те, кто только что родился – обязаны жизнью солдатам Победы", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Лазар отметил, что очень важно помнить уроки Великой Отечественной войны, "причины того ужаса, который принес на землю нацизм".
"Отцы должны каждый год снова рассказывать детям, деды внукам: это должно стать обязательной частью воспитания детей в каждом доме! Да и в школьных программах надо больше рассказывать о той страшной войне, о Холокосте, о бессмертном подвиге тех, кто остановил, а затем и разгромил нацизм. Надо, чтобы наши дети и внуки, все жители планеты всегда помнили, как опасна идеология фашизма, как важно взаимопонимание и взаимное уважение между народами, между представителями разных культур, разных традиций", - говорится в поздравлении.
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 сентября 208 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:09Религия
Главный раввин России призвал духовных лидеров выступить за мир на Украине
Раввин подчеркнул, что без мира на планете не может быть мира в доме и в стране: и каждый обязан делать все, чтобы воцарился мир.
"Это священный долг перед теми, кто разгромил нацизм и водрузил знамя Победы над рейхстагом. И это наш долг перед собственными детьми и внуками, перед всеми будущими поколениями!" - отметил раввин.
 
День Победы — 2022РелигияВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала