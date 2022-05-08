Финляндия быстро подаст заявку на вступление в НАТО, считает министр
Финский министр Туппурайнен считает, что страна быстро подаст заявку на вступление в НАТО
© РИА НовостиХельсинки, Финляндия
© РИА Новости
Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен заявила, что весьма вероятно, что страна быстро подаст заявку на вступление в НАТО.
"Президент Финляндии публично заявил, что объявит о своей позиции в четверг, 12 мая. Вероятно, это будет день, когда премьер-министр также выскажет свое личное мнение. В данный момент представляется весьма вероятным, что исход (этого процесса) будет благоприятным для вступления в НАТО, и мы быстро подадим заявку", - заявила министр французской газете Monde.
Она добавила, что страна не ожидает "военного нападения" со стороны России в ответ на вступление в НАТО, однако предвидит "некую реакцию".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.