DWN: новое расширение НАТО бессмысленно и опасно
Обозреватель DWN Баразон: вступление в НАТО бессмысленно для Австрии, Швеции и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия заблуждаются, рассчитывая, что членство в НАТО повысит их безопасность, пишет в колонке для Deutsche Wirtschafts Nachrichten журналист Рональд Баразон.
Три страны изъявили желание вступить в альянс после начала украинского кризиса. Причинами таких устремлений автор назвал желание "влезть под защитный зонт" организации и иллюзорные надежды то, что союзники станут воевать за них.
"Договор НАТО, видимо, никто не читает. <…> В уставе НАТО не указано, что за нападением на члена НАТО немедленно следует военное нападение", — напомнил журналист.
Он пояснил, что союзники могут оказать помощь на свое усмотрение — например, ограничиться советами, и подчеркнул, что членство в альянсе не заменяет собственных усилий по обороне, а лишь дополняет их.
Баразон подчеркнул, что США больше не желают быть мировым жандармом и не станут вступать в военное противостояние, если нет прямой угрозы им самим. Именно так Вашингтон поступил в годы Второй мировой войны, вступив в конфликт пошли нападения японцев на Перл-Харбор.
"Внезапный энтузиазм нечленов НАТО в отношении оборонительного альянса в принципе совершенно абсурден", — продолжил публицист.
Помимо прочего, членство в НАТО накладывает также обязательства. Так, участникам блока придется оказывать помощь союзникам и направлять контингент в горячие точки, в том числе на спецоперации альянса. Баразон поинтересовался, как в странах, десятилетиями остававшихся нейтральными, отнесутся к появлению боевых потерь.
Журналист заявил, что Австрия, Швеция и Финляндия уже не являются нейтральными странами. Так как в союзном договоре ЕС сказано, что объединение носит оборонный характер, и каждый его член должен располагать мощными вооруженными силами. Но это не значит, что вступление в НАТО больше не подразумевает отказ от нейтралитета, так его уже нет. Баразон призвал желающих присоединиться к альянсу отказаться от участия в военных действиях Евросоюза, тем самым укрепив нейтралитет, и ограничиться экономическим сотрудничеством в рамках объединения.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.