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Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.05.2022
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Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.05.2022
Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:14
2022-05-08T09:14
йенс столтенберг
россия
финляндия
швеция
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов."Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придется относиться к России как к противнику. Соответственно, России также придется изменить ее восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО. И в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона", - сказал Степанов, комментируя перспективы присоединения двух скандинавских стран к альянсу.Российский посол отметил, что Москва всегда уважала традиции шведской демократии и военного неприсоединения, которые позволяли этой стране процветать. Степанов положительно отозвался и об исторически нейтральной позиции Финляндии, которая "даже в самые мрачные дни холодной войны показала миру, как наводить мосты для взаимной выгоды поверх идеологических разногласий".Степанов задался вопросом: действительно ли Хельсинки и Стокгольм хотят быть втянутыми в геополитический марш США против России? "Мы – соседи, и цена ответственности для нас троих гораздо выше, чем для идеологов в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220508/nato-1787458131.html
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россия
финляндия
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йенс столтенберг, россия, финляндия, швеция, нато, в мире
09:14 08.05.2022
 
Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Посол России Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придется относиться к России как к противнику. Соответственно, России также придется изменить ее восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО. И в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона", - сказал Степанов, комментируя перспективы присоединения двух скандинавских стран к альянсу.
НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
04:25
Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас
Российский посол отметил, что Москва всегда уважала традиции шведской демократии и военного неприсоединения, которые позволяли этой стране процветать. Степанов положительно отозвался и об исторически нейтральной позиции Финляндии, которая "даже в самые мрачные дни холодной войны показала миру, как наводить мосты для взаимной выгоды поверх идеологических разногласий".
"А что теперь? Бюрократия США и НАТО использует различные тактики для стимулирования определенных политических лагерей в Финляндии и Швеции, чтобы убедить две страны отказаться от мирного образа жизни и превратить Северную Европу из зоны военного неприсоединения, стабильности и процветания в еще один потенциальный театр военных действий", - указал посол РФ в Оттаве.
Степанов задался вопросом: действительно ли Хельсинки и Стокгольм хотят быть втянутыми в геополитический марш США против России? "Мы – соседи, и цена ответственности для нас троих гораздо выше, чем для идеологов в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 17:53
Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц
 
Йенс СтолтенбергРоссияФинляндияШвецияНАТОВ мире
 
 
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