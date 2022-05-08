https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html

Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.05.2022

Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:14

2022-05-08T09:14

2022-05-08T09:14

йенс столтенберг

россия

финляндия

швеция

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов."Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придется относиться к России как к противнику. Соответственно, России также придется изменить ее восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО. И в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона", - сказал Степанов, комментируя перспективы присоединения двух скандинавских стран к альянсу.Российский посол отметил, что Москва всегда уважала традиции шведской демократии и военного неприсоединения, которые позволяли этой стране процветать. Степанов положительно отозвался и об исторически нейтральной позиции Финляндии, которая "даже в самые мрачные дни холодной войны показала миру, как наводить мосты для взаимной выгоды поверх идеологических разногласий".Степанов задался вопросом: действительно ли Хельсинки и Стокгольм хотят быть втянутыми в геополитический марш США против России? "Мы – соседи, и цена ответственности для нас троих гораздо выше, чем для идеологов в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220508/nato-1787458131.html

https://ria.ru/20220506/finlyandiya-1787276980.html

россия

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йенс столтенберг, россия, финляндия, швеция, нато, в мире