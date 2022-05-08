Российский посол оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Посол России Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в ситуацию, при которой они будут вынуждены относиться к России как к противнику, что повлечет за собой аналогичную корректировку в отношениях со стороны Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придется относиться к России как к противнику. Соответственно, России также придется изменить ее восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО. И в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона", - сказал Степанов, комментируя перспективы присоединения двух скандинавских стран к альянсу.
Российский посол отметил, что Москва всегда уважала традиции шведской демократии и военного неприсоединения, которые позволяли этой стране процветать. Степанов положительно отозвался и об исторически нейтральной позиции Финляндии, которая "даже в самые мрачные дни холодной войны показала миру, как наводить мосты для взаимной выгоды поверх идеологических разногласий".
"А что теперь? Бюрократия США и НАТО использует различные тактики для стимулирования определенных политических лагерей в Финляндии и Швеции, чтобы убедить две страны отказаться от мирного образа жизни и превратить Северную Европу из зоны военного неприсоединения, стабильности и процветания в еще один потенциальный театр военных действий", - указал посол РФ в Оттаве.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.