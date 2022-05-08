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Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас - РИА Новости, 08.05.2022
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Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас
Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас - РИА Новости, 08.05.2022
Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в альянс именно сейчас, пока Россия "занята" военной... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T04:25
2022-05-08T04:25
в мире
швеция
финляндия
россия
нато
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в альянс именно сейчас, пока Россия "занята" военной спецоперацией на Украине.При этом бывший глава альянса добавил, что даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к НАТО займет "несколько месяцев", так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована альянсом.В январе Расмуссен утверждал, что Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/nato-1787373843.html
https://ria.ru/20220507/nato-1787450419.html
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в мире, швеция, финляндия, россия, нато
04:25 08.05.2022
 
Экс-генсек НАТО: Швеции и Финляндии надо вступать в альянс именно сейчас

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Швеции и Финляндии стоит вступить в альянс именно сейчас

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии стоит вступить в альянс именно сейчас, пока Россия "занята" военной спецоперацией на Украине.
"Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить (в НАТО - ред.) именно сейчас, когда (президент России Владимир) Путин занят где-то еще (на Украине - ред.)", - заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.
При этом бывший глава альянса добавил, что даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к НАТО займет "несколько месяцев", так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована альянсом.
В январе Расмуссен утверждал, что Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Столтенберг
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 23:30
Глава ЦРУ заявил, что позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
 
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