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Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/nagrada-1787506645.html
Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России
Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России - РИА Новости, 08.05.2022
Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам военной операции на Украине — командиру штурмового авиационного полка... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:42
2022-05-08T15:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам военной операции на Украине — командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.Церемония состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной России. Награды присвоены указом президента Владимира Путина.Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность."Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души", — сказал генерал.Как уточнили в Минобороны, подполковник Литвинов получил задачу в составе пары штурмовиков Су-25 уничтожить ротный опорный пункт националистов. После того как российские летчики поразили цель, в ведомый самолет попала ракета — оказался поврежден левый двигатель. Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление.В этот момент по подбитому штурмовику была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, летчик мгновенно принял единственно правильное решение — прикрыть коллегу своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету.Первый вылет штурман Дудин совершил утром 24 февраля. Во время патрулирования, прикрывая наступающую группировку войск, он обнаружил истребитель Су-27 украинских Вооруженных сил и вступил с ним в бой, уничтожив технику противника.Два дня спустя ему поставили задачу поразить украинские мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". Ее сложность заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника. "Майор смело пошел на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолет российских Военно-воздушных сил вышел в район поражения цели. После включения украинской установки "Бук-М1" Виктор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК", — сообщили в министерстве.Впоследствии летчик уничтожил еще несколько воздушных целей.
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html
https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html
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общество, россия, сергей шойгу, украина
13:42 08.05.2022 (обновлено: 15:19 08.05.2022)
 
Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России

Министр обороны Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову
Министр обороны России вручает медаль Золотая Звезда подполковнику Дмитрию Литвинову - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам военной операции на Украине — командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Церемония состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной России. Награды присвоены указом президента Владимира Путина.
Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность.
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" майору Виктору Дудину
Министр обороны России вручает медаль Золотая Звезда майору Виктору Дудину - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" майору Виктору Дудину
"Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души", — сказал генерал.
Как уточнили в Минобороны, подполковник Литвинов получил задачу в составе пары штурмовиков Су-25 уничтожить ротный опорный пункт националистов. После того как российские летчики поразили цель, в ведомый самолет попала ракета — оказался поврежден левый двигатель. Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление.
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В этот момент по подбитому штурмовику была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, летчик мгновенно принял единственно правильное решение — прикрыть коллегу своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету.
Первый вылет штурман Дудин совершил утром 24 февраля. Во время патрулирования, прикрывая наступающую группировку войск, он обнаружил истребитель Су-27 украинских Вооруженных сил и вступил с ним в бой, уничтожив технику противника.
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Два дня спустя ему поставили задачу поразить украинские мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". Ее сложность заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника.
"Майор смело пошел на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолет российских Военно-воздушных сил вышел в район поражения цели. После включения украинской установки "Бук-М1" Виктор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК", — сообщили в министерстве.
Впоследствии летчик уничтожил еще несколько воздушных целей.
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