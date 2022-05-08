13:42 08.05.2022 (обновлено: 15:19 08.05.2022)
Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России
Министр обороны Шойгу вручил участникам спецоперации на Украине звезды Героя России
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" подполковнику Дмитрию Литвинову
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам военной операции на Украине — командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Церемония состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной России. Награды присвоены указом президента Владимира Путина.
Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность.
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" майору Виктору Дудину
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России вручает медаль "Золотая Звезда" майору Виктору Дудину
"Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души", — сказал генерал.
Как уточнили в Минобороны, подполковник Литвинов получил задачу в составе пары штурмовиков Су-25 уничтожить ротный опорный пункт националистов. После того как российские летчики поразили цель, в ведомый самолет попала ракета — оказался поврежден левый двигатель. Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление.
В этот момент по подбитому штурмовику была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания, летчик мгновенно принял единственно правильное решение — прикрыть коллегу своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету.
Первый вылет штурман Дудин совершил утром 24 февраля. Во время патрулирования, прикрывая наступающую группировку войск, он обнаружил истребитель Су-27 украинских Вооруженных сил и вступил с ним в бой, уничтожив технику противника.
Два дня спустя ему поставили задачу поразить украинские мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". Ее сложность заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника.
"Майор смело пошел на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолет российских Военно-воздушных сил вышел в район поражения цели. После включения украинской установки "Бук-М1" Виктор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК", — сообщили в министерстве.
Впоследствии летчик уничтожил еще несколько воздушных целей.